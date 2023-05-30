Вимагав від Зеленського вибачитися за Волинь: речника МЗС Польщі відсторонили від роботи – RMF

Речника Міністерства зовнішніх справ Польщі Лукаша Ясіну відправили у безстрокову відпустку. Посадовця відсторонили у зв'язку з його заявою про Волинську трагедію, коли він вимагав від президента України Володимира Зеленського "вибачень і більшого каяття", повідомляє польське радіо RMF.

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"Українська держава цього не зробила [не попросила вибачень за Волинську трагедію], але президент Зеленський має взяти на себе більше відповідальності за Україну", – сказав Ясіна в інтерв'ю Onet 19 травня.

За інформацією RMF, відсторонення речника МЗС Польщі пов'язане саме з цією заявою.

Таку заяву речник польського МЗС зробив напередодні роковин 80-річчя Волинської трагедії.

Формально Ясіна перебуває у відпустці, але безстроково.

ЗМІ стверджує, що речник вже не повернеться на свою посаду.

Ясіна заявляв, що він "майже волинянин" та "особисто підходить" до Волинської трагедії, тому що "виріс серед людей, які звідти втекли".

"Я думаю, що з українського боку, і я буду дуже дипломатичним, все ще є нерозуміння, наскільки це дуже важливе питання для поляків на цей момент", – говорив він.

ДОВІДКА. Волинська трагедія (у польській історіографії пол. Rzeź wołyńska, "Волинська різанина") — взаємні етнічні чистки польського та українського населення, здійснені Українською повстанською армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського й польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині. Йдеться про десятки тисяч загиблих. 17 грудня 2014 року, під час виступу у Варшаві перед обома палатами польського парламенту та за присутності польського президента Броніслава Коморовського, прем’єр-міністра Польщі Еви Копач і членів уряду Польщі, президент Петро Порошенко попросив у поляків пробачення за Волинську трагедію. На початку червня 2016 року відомі українці, серед яких – президенти Леонід Кравчук і Віктор Ющенко звернулись з відкритим Зверненням до проводу Польської держави та всього суспільства, в якому були слова "пробачаємо та просимо про вибачення".

20 травня 2023 року посол України в Польщі відповів, що будь-яка спроба нав'язати президенту України те, що він має сказати про спільне минуле Польщі та України, є неприйнятною та прикрою.

25 травня спікер Верховної Ради виступив у польському сеймі та згадав Волинську трагедію: українці "розуміють біль поляків, які втратили близьких".

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