Вимагав від Зеленського вибачитися за Волинь: речника МЗС Польщі відсторонили від роботи – RMF
Речника Міністерства зовнішніх справ Польщі Лукаша Ясіну відправили у безстрокову відпустку. Посадовця відсторонили у зв'язку з його заявою про Волинську трагедію, коли він вимагав від президента України Володимира Зеленського "вибачень і більшого каяття", повідомляє польське радіо RMF.
"Українська держава цього не зробила [не попросила вибачень за Волинську трагедію], але президент Зеленський має взяти на себе більше відповідальності за Україну", – сказав Ясіна в інтерв'ю Onet 19 травня.
За інформацією RMF, відсторонення речника МЗС Польщі пов'язане саме з цією заявою.
Таку заяву речник польського МЗС зробив напередодні роковин 80-річчя Волинської трагедії.
Формально Ясіна перебуває у відпустці, але безстроково.
ЗМІ стверджує, що речник вже не повернеться на свою посаду.
Ясіна заявляв, що він "майже волинянин" та "особисто підходить" до Волинської трагедії, тому що "виріс серед людей, які звідти втекли".
"Я думаю, що з українського боку, і я буду дуже дипломатичним, все ще є нерозуміння, наскільки це дуже важливе питання для поляків на цей момент", – говорив він.
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