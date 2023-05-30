Требовал от Зеленского извиниться за Волынь: спикера МИД Польши отстранили от работы – RMF
Спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина был отправлен в бессрочный отпуск. Чиновника отстранили в связи с его заявлением о Волынской трагедии, когда он требовал от президента Украины Владимира Зеленского "извинений и большего раскаяния", сообщает польское радио RMF.
"Украинское государство этого не сделало [не извинилось за Волынскую трагедию], но президент Зеленский должен взять на себя больше ответственности за Украину", – сказал Ясина в интервью Onet 19 мая.
По информации RMF, отстранение представителя МИД Польши связано именно с этим заявлением.
Такое заявление спикер польского МИД сделал накануне годовщины 80-летия Волынской трагедии.
Формально Ясина находится в отпуске, но бессрочно.
СМИ утверждает, что спикер уже не вернется на свой пост.
Ясина заявлял, что он "почти волынянин" и "лично подходит" к Волынской трагедии, потому что "вырос среди сбежавших оттуда людей".
"Я думаю, что с украинской стороны, и я буду очень дипломатическим, все еще есть непонимание, насколько это очень важный вопрос для поляков сейчас", – говорил он.
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