Требовал от Зеленского извиниться за Волынь: спикера МИД Польши отстранили от работы – RMF

Спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина был отправлен в бессрочный отпуск. Чиновника отстранили в связи с его заявлением о Волынской трагедии, когда он требовал от президента Украины Владимира Зеленского "извинений и большего раскаяния", сообщает польское радио RMF.

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"Украинское государство этого не сделало [не извинилось за Волынскую трагедию], но президент Зеленский должен взять на себя больше ответственности за Украину", – сказал Ясина в интервью Onet 19 мая.

По информации RMF, отстранение представителя МИД Польши связано именно с этим заявлением.

Такое заявление спикер польского МИД сделал накануне годовщины 80-летия Волынской трагедии.

Формально Ясина находится в отпуске, но бессрочно.

СМИ утверждает, что спикер уже не вернется на свой пост.

Ясина заявлял, что он "почти волынянин" и "лично подходит" к Волынской трагедии, потому что "вырос среди сбежавших оттуда людей".

"Я думаю, что с украинской стороны, и я буду очень дипломатическим, все еще есть непонимание, насколько это очень важный вопрос для поляков сейчас", – говорил он.

СПРАВКА. Волынская трагедия (в польской историографии пол. Rzeź wołyńska, "Волынская резня") — взаимные этнические чистки польского и украинского населения, осуществленные Украинской повстанческой армией и польской Армией Крайовой с участием польских батальонов в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни. Речь идет о десятках тысяч погибших. 17 декабря 2014, во время выступления в Варшаве перед обеими палатами польского парламента и при присутствии польского президента Бронислава Коморовского, премьер-министра Польши Эвы Копач и членов правительства Польши, президент Петр Порошенко попросил у поляков прощения за Волынскую трагедию. В начале июня 2016 известные украинцы, в том числе президенты Леонид Кравчук и Виктор Ющенко обратились с открытым Обращением к руководству Польского государства и всего общества, в котором были слова "прощаем и просим прощения".

20 мая 2023 года посол Украины в Польше ответил, что любая попытка навязать президенту Украины то, что он должен сказать об общем прошлом Польши и Украины, неприемлема и досадна.

25 мая спикер Верховной Рады выступил в польском сейме и вспомнил Волынскую трагедию: украинцы "понимают боль поляков, потерявших близких".

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