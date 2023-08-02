Польша призвала "урегулировать" вопрос Волынской трагедии: Без этого не будет примирения

В министерстве иностранных дел Польши заявили, что окончательного примирения между странами не может быть без "урегулирования" вопроса Волынской трагедии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Павел Яблоньский.

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По его словам, Польша поддерживает Украину "настолько, насколько это соответствует ее национальным интересам" — он призвал "уважать людей, которые помогают".

Яблоньский заявил, что поляки с пониманием относятся к эмоциям украинцев, которые подверглись агрессии России, "однако эмоции могут быть плохим советчиком".

"Неуважение к союзникам не помогает в достижении дипломатических целей, например, в усилиях по увеличению масштабов и форм помощи. Главной угрозой как для Польши, так и для Украины остается Россия. В Украине идет война, развязанная Россией, которая также угрожает Польше. Защита от этой угрозы является нашим самым важным общим интересом на данный момент. Это не означает, что между Польшей и Украиной нет вопросов, по которым мы еще не достигли согласия. Мы говорим об этом честно и открыто между собой, пусть и не всегда публично", — написал дипломат.

Замминистра подчеркнул, что поддержка Украины в экспорте зерна на неевропейские рынки не может осуществляться за счет сельского хозяйства Польши.

"С точки зрения интересов Украины было бы более целесообразно, чтобы Украина оказала давление на институты ЕС, чтобы они поддерживали страны-члены в развитии инфраструктуры, необходимой для транзита зерна", — считает чиновник.

Резюмируя, он назвал Волынскую трагедию "геноцидом, совершенным украинцами против поляков".

"Без урегулирования этого преступления, разблокирования эксгумации и поминовения его жертв не будет настоящего польско-украинского примирения или интеграции Украины с ЕС", — отметил Яблоньский.

СПРАВКА. Волынская трагедия (в польской историографии пол. Rzeź wołyńska, "Волынская резня") — обоюдные этнические чистки польского и украинского населения, осуществленные Украинской повстанческой армией и польской Армией Крайовой с участием польских батальонов шуцманшафта, советских партизан и украинского и польского гражданского населения в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни. Речь идет о десятках тысяч погибших, 17 декабря 2014 года, во время выступления в Варшаве перед обеими палатами польского парламента и в присутствии польского президента Волынская трагедия (в польской историографии пол. Rzeź wołyńska, "Волынская резня") — обоюдные этнические чистки польского и украинского населения, осуществленные Украинской повстанческой армией и польской Армией Крайовой с участием польских батальонов шуцманшафта, советских партизан и украинского и польского гражданского населения в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни. Речь идет о десятках тысяч погибших, 17 декабря 2014 года, во время выступления в Варшаве перед обеими палатами польского парламента и в присутствии польского президента Коморовского , премьера Польши Копач и членов правительства Польши, президент Порошенко попросил у поляков прощения за Волынскую трагедию. В начале июня 2016 года известные украинцы, в том числе президенты Кравчук Ющенко , обратились с открытым обращением к руководству Польского государства и всего общества, в котором были слова "прощаем и просим прощения".

Ранее МИД Украины вызвал посла Польши, после заявления представителя президента Польши Марцина Пшидача. Он заявил, что Украине "следовало бы начать оценивать" роль Польши в помощи. Чиновник сказал это в контексте обсуждения запрета на импорт украинской сельхоз продукции в Польшу.

По результатам встречи с послом представитель МИД Николенко написал, что такие заявления не соответствуют действительности и являются неприемлемыми. В то же время он заявил, что украино-польская дружба "намного глубже политической целесообразности".

МИД Польши вызвал посла Украины из-за "заявлений представителей украинской власти".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вызов польского посла в украинский МИД не должен был произойти, таких "ошибок" не должно быть, а Польша всегда будет защищать свое "доброе имя", безопасность, а интересы "ни одной другой страны" никогда не будут преобладать над интересами Республики Польша.

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