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Зеленский: Мы не дадим испортить отношения народов Украины и Польши, эмоциям стоит остыть

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 23:31
Зеленский: Мы не дадим испортить отношения народов Украины и Польши, эмоциям стоит остыть - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал напряженность, которая сегодня, 1 августа, возникла между польскими и украинскими политиками. Об этом глава государства написал в Twitter.

Президент подчеркнул, что народы Европы знают, что свобода каждого крепче тогда, когда это общая свобода всех.

"Мы в Европе умеем объединяться и защищать наши ценности бок о бок, несмотря ни на какие сезоны и настроения, политические течения и личные амбиции. Но сейчас видим разные сигналы, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции выше фундаментальных интересов народов", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина борется за свободу свою и всей Европы, и благодарна каждому помогающему народу.

"Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И никакой трещинки в этом щите быть не может", – заявил президент.

Он подчеркнул, что превыше всего свобода и ценности Европы и победа над общим российским врагом.

"Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего", – написал Зеленский.

  • Ранее сегодня МИД Украины вызвал посла Польши, после заявления представителя президента Польши Марцина Пшидача. Он заявил, что Украине "следовало бы начать оценивать" роль Польши в помощи. Чиновник сказал это в контексте обсуждения запрета на импорт украинской сельхоз продукции в Польшу.
  • По результатам встречи с послом представитель МИД Николенко написал, что такие заявления не соответствуют действительности и являются неприемлемыми. В то же время он заявил, что украино-польская дружба "намного глубже политической целесообразности".
  • Вечером МИД Польши вызвал посла Украины из-за "заявлений представителей украинской власти".
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вызов польского посла в украинский МИД не должен был произойти, таких "ошибок" не должно быть, а Польша всегда будет защищать свое "доброе имя", безопасность, а интересы "ни одной другой страны" никогда не будут преобладать над интересами Республики Польша.
Наталья Медведева
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Владимир ЗеленскийМатеуш Моравецкийпольшадипломатияскандал
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