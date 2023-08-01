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Зеленський: Ми не дамо зіпсувати відносини народів України та Польщі, емоціям варто охолонути

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 23:31
Зеленський: Ми не дамо зіпсувати відносини народів України та Польщі, емоціям варто охолонути - Фото
Володимир Зеленський (фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський прокоментував напруженість, яка сьогодні, 1 серпня, виникла між польськими та українськими політиками. Про це глава держави написав у Twitter.

Президент наголосив, що народи Європи знають, що свобода кожного найміцніша тоді, коли це спільна свобода всіх.

"Ми в Європі вміємо обʼєднуватися та захищати наші цінності пліч-о-пліч, попри жодні сезони та настрої, політичні течії та особисті амбіції. Але зараз бачимо різні сигнали, що політика подекуди намагається бути вище єдності, а емоції вищі фундаментальних інтересів народів", – написав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна бореться за свободу свою й всієї Європи, і вдячна кожному народу, який допомагає.

"Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом із нами стала справжнім щитом Європи – від моря до моря. І жодної тріщинки в цьому щиті бути не може", – заявив президент.

Він підкреслив, що понад усе свобода та цінності Європи та перемога над спільним російським ворогом.

"Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами, а емоціям точно варто охолонути. Свобода й благо наших народів, цінності нашої Європи та перемога над спільним російським ворогом – понад усе", – написав Зеленський.

  • Раніше сьогодні МЗС України викликало посла Польщі після заяви представника президента Польщі Марцина Пшидача. Він заявив, що Україні "варто було б почати оцінювати" роль Польщі у допомозі. Посадовець сказав це в контексті обговорення заборони на імпорт української сільгосппродукції в Польщу.
  • За результатами зустрічі з послом представник МЗС Ніколенко написав, що такі заяви не відповідають дійсності та є неприйнятними. Водночас він заявив, що українсько-польська дружба "набагато глибша за політичну доцільність".
  • Увечері МЗС Польщі викликало посла України через "заяви представників української влади".
  • Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що виклик польського посла в українське МЗС не мав статися, таких "помилок" не повинно бути, а Польща завжди захищатиме своє "добре ім'я", безпеку, а інтереси "жодної іншої країни" ніколи не переважатимуть інтереси Республіки Польща.
Наталія Медведєва
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Володимир ЗеленськийМатеуш МоравецькийПольщаскандалдипломатія
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