Польща закликала "врегулювати" питання Волинської трагедії: Без цього не буде примирення
У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що остаточне примирення між країнами не може бути без "врегулювання" питання Волинської трагедії. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ країни Павел Яблонський.
За його словами, Польща підтримує Україну "настільки, наскільки це відповідає її національним інтересам" — він закликав "поважати людей, які допомагають".
Яблонський заявив, що поляки з розумінням ставляться до емоцій українців, які зазнали агресії Росії, "проте емоції можуть бути поганим порадником".
"Неповага до союзників не допомагає у досягненні дипломатичних цілей, наприклад, у зусиллях щодо збільшення масштабів та форм допомоги. Головною загрозою як для Польщі, так і для України залишається Росія. В Україні йде війна, розв'язана Росією, яка також загрожує Польщі. Захист від цієї загрози є нашим найважливішим спільним інтересом на цей момент. Це не означає, що між Польщею та Україною немає питань, з яких ми ще не досягли згоди. Ми говоримо про це чесно та відкрито між собою, хай і не завжди публічно", — написав дипломат.
Заступник міністра наголосив, що підтримка України в експорті зерна на неєвропейські ринки не може здійснюватись коштом сільського господарства Польщі.
"З погляду інтересів України було б доцільніше, щоб Україна чинила тиск на інститути ЄС, щоб вони підтримували країни-члени у розвитку інфраструктури, необхідної для транзиту зерна", — вважає чиновник.
Резюмуючи, він назвав Волинську трагедію "геноцидом, вчиненим українцями проти поляків".
"Без врегулювання цього злочину, розблокування ексгумації та поминання його жертв не буде справжнього польсько-українського примирення чи інтеграції України з ЄС", — зазначив Яблонський.
- Раніше МЗС України викликало посла Польщі після заяви представника президента Польщі Марцина Пшидача. Він заявив, що Україні "варто було б почати оцінювати" роль Польщі у допомозі. Посадовець сказав це в контексті обговорення заборони на імпорт української сільгосппродукції в Польщу.
- За результатами зустрічі з послом представник МЗС Ніколенко написав, що такі заяви не відповідають дійсності та є неприйнятними. Водночас він заявив, що українсько-польська дружба "набагато глибша за політичну доцільність".
- МЗС Польщі викликало посла України через "заяви представників української влади".
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що виклик польського посла в українське МЗС не мав статися, таких "помилок" не повинно бути, а Польща завжди захищатиме своє "добре ім'я", безпеку, а інтереси "жодної іншої країни" ніколи не переважатимуть над інтересами Республіки Польща.
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