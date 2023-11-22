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Дуда обратился к украинцам в годовщину Майдана: Польша будет стоять бок о бок с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 00:02
Дуда обратился к украинцам в годовщину Майдана: Польша будет стоять бок о бок с Украиной - Фото
Анджей Дуда (Скриншот с видео)

Президент Польши Анджей Дуда в 10-ю годовщину Евромайдана заявил в специальном видеообращении, что Варшава и дальше будет стоять "бок о бок" с Украиной, поддержав ее евро и североатлантическую интеграцию. Ролик опубликован в соцсети Х (Twitter) канцелярии Дуды.

"Польша будет непоколебимо стоять бок о бок с Украиной и поддерживать ее в борьбе с российским агрессором. Потому что никто так хорошо, как поляки, не понимает, какую цену нужно платить за свободу и независимость. Мы будем помогать вам на вашем пути в ЕС и НАТО, потому что хотим видеть вас в нашей европейской семье как можно скорее", – сказал польский президент.

Дуда также напомнил, что после полномасштабного российского вторжения Польша первой потребовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Читайте также: Дуда: Если Россию не победить сейчас, она снова нападет. На кону наша безопасность

Милана Головань
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