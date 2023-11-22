Дуда обратился к украинцам в годовщину Майдана: Польша будет стоять бок о бок с Украиной

Президент Польши Анджей Дуда в 10-ю годовщину Евромайдана заявил в специальном видеообращении, что Варшава и дальше будет стоять "бок о бок" с Украиной, поддержав ее евро и североатлантическую интеграцию. Ролик опубликован в соцсети Х (Twitter) канцелярии Дуды.

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"Польша будет непоколебимо стоять бок о бок с Украиной и поддерживать ее в борьбе с российским агрессором. Потому что никто так хорошо, как поляки, не понимает, какую цену нужно платить за свободу и независимость. Мы будем помогать вам на вашем пути в ЕС и НАТО, потому что хотим видеть вас в нашей европейской семье как можно скорее", – сказал польский президент.

Дуда также напомнил, что после полномасштабного российского вторжения Польша первой потребовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Prezydent @AndrzejDuda z okazji 10. rocznicy Majdanu: Pragnę zapewnić Was, że Polska będzie niezłomnie stała z Wami ramię w ramię i będzie Was wspierała w walce z agresorem. Nikt bowiem tak dobrze jak Polacy nie rozumie, jak wielką cenę trzeba płacić za wolność i niepodległość. pic.twitter.com/0uD8odIEXb — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 21, 2023

На польско-украинской границе днем 6 ноября началась забастовка польских перевозчиков: на трех крупнейших пунктах пропуска образовались многокилометровые очереди из сотен грузовиков.

Украина и ЕС категорически отказались выполнять основное требование протестующих – отменить транспортный безвиз для Украины.

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