Ексглава ГУР розкрив деталі знаменитого диверсійного рейду Буданова до Криму 2016 року

Колишній голова української розвідки Валерій Кондратюк розповів про диверсійний рейд до Криму у 2016 році, який особисто очолював нинішній начальник ГУР Кирило Буданов. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

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За його словами, з 2014 року українські спецслужби проводили диверсії на окупованих територіях, а Буданов був оперативником, який очолював операцію у Криму у 2016 році.

Він зазначив, що рейд групи Буданова став "першим викликом" для Росії, а диктатор Володимир Путін тоді навіть зупинив візит до Азербайджану.

"Це була ситуація, як перед початком вторгнення. РФ зосередила велику кількість гелікоптерів на аеродромі в Джанкої, і було розуміння, що вони будуть використані для доставлення десанту на малих висотах, зокрема й захоплення дамби Каховської ГЕС. Ця група мала створити умови, щоб у разі потреби підірвати аеродром", — сказав Кондратюк.

Розвідник заявив, що під час виконання завдання група потрапила в засідку, прийняла бій, проте повернулася без втрат.

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