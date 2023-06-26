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Экс-глава ГУР раскрыл детали знаменитого диверсионного рейда Буданова в Крым в 2016 году

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 11:14
Экс-глава ГУР раскрыл детали знаменитого диверсионного рейда Буданова в Крым в 2016 году - Фото
Кирилл Буданов (Фото: ОП)

Бывший глава украинской разведки Валерий Кондратюк рассказал о диверсионном рейде в Крым в 2016 году, который лично возглавлял нынешний начальник ГУР Кирилл Буданов. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

По его словам, с 2014 года украинские спецслужбы проводили диверсии на оккупированных территориях, а Буданов был оперативником, который возглавлял операцию в Крыму в 2016 году. 

Он отметил, что рейд группы Буданова стал "первым вызовом" для России, а диктатор Владимир Путин тогда даже остановил свой визит в Азербайджан. 

"Это была ситуация, как перед началом вторжения. РФ сосредоточила большое количество вертолетов на аэродроме в Джанкое, и было понимание, что они будут использованы для доставки десанта на малых высотах, в том числе и захвата дамбы Каховской ГЭС. Эта группа должна была создать условия, чтобы в случае необходимости подорвать аэродром", — сказал Кондратюк.

Разведчик заявил, что при выполнении задачи группа попала в засаду, приняла бой, но вернулась без потерь.

Читайте также: В ГУР рассказали, как группа Буданова в 2016 году уничтожила спецназ ФСБ "Вымпел" в Крыму 

Дмитрий Гриниченко
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