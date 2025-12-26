Ексочільник СБУ на Харківщині сплатив заставу і його знову затримали на виході із СІЗО

Дудін отримав нову підозру від ДБР – в організації незаконного захоплення будівлі Харківської ОВА в перші години масштабної війни

Фото: ДБР

Колишній начальник Харківського обласного управління Служби безпеки України Роман Дудін отримав нову підозру – в організації незаконного захоплення будівлі Харківської обласної військової адміністрації та спробі усунення керівництва ОВА у перші години повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

ДБР затримало Дудіна під час спроби вийти з-під варти під заставу.

Він сплатив понад 4,2 млн грн, однак правоохоронці повідомили йому нову підозру.

За версією правоохоронців, Дудін, володіючи інформацією про проведення Росією 24 лютого 2022 року наступальної операції на територію України, "будучи переконаним у її успішності", нібито організував спробу захоплення державної влади, а також захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органу державної влади, з метою перешкоджання нормальній роботі установи.

У разі доведення вини йому загрожує від п'яти до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як видно на фото, затримання відбувається біля СІЗО: