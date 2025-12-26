Экс-глава СБУ в Харьковской области оплатил залог и его снова задержали на выходе из СИЗО
Бывший начальник Харьковского областного управления Службы безопасности Украины Роман Дудин получил новое подозрение – в организации незаконного захвата здания Харьковской областной военной администрации и попытке устранения руководства ОВА в первые часы полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
ГБР задержало Дудина при попытке выйти из-под стражи под залог.
Он заплатил более 4,2 млн грн, однако правоохранители сообщили ему новое подозрение.
По версии правоохранителей, Дудин, владея информацией о проведении Россией 24 февраля 2022 года наступательной операции на территорию Украины, "будучи убежденным в ее успешности", якобы организовал попытку захвата государственной власти, а также захват здания, обеспечивающего деятельность органа государственной власти, с целью препятствования нормальной работе учреждения.
В случае доказательства вины ему грозит от пяти до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Как видно на фото, задержание происходит на выходе из СИЗО:
- 29 мая 2022 года Зеленский после поездки в Харьковскую область объявил об увольнении Дудина. Спустя более трех месяцев экс-чиновника задержали правоохранители, суд арестовал его.
- ГБР заявляло, что Дудин намеренно препятствовал областной власти организовывать оборону – ему сообщили о подозрении в госизмене и самовольном оставлении места службы.
- Синегубов рассказывал, как в первые часы полномасштабного вторжения сотрудники СБУ, мотивируя это приказом Дудина, со спецподразделением "Альфа" вывели его из кабинета вместе с Тереховым.
