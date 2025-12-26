Экс-глава СБУ в Харьковской области оплатил залог и его снова задержали на выходе из СИЗО

Дудин получил новое подозрение от ГБР – в организации незаконного захвата здания Харьковской ОВА в первые часы масштабной войны

Бывший начальник Харьковского областного управления Службы безопасности Украины Роман Дудин получил новое подозрение – в организации незаконного захвата здания Харьковской областной военной администрации и попытке устранения руководства ОВА в первые часы полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

ГБР задержало Дудина при попытке выйти из-под стражи под залог.

Он заплатил более 4,2 млн грн, однако правоохранители сообщили ему новое подозрение.

По версии правоохранителей, Дудин, владея информацией о проведении Россией 24 февраля 2022 года наступательной операции на территорию Украины, "будучи убежденным в ее успешности", якобы организовал попытку захвата государственной власти, а также захват здания, обеспечивающего деятельность органа государственной власти, с целью препятствования нормальной работе учреждения.

В случае доказательства вины ему грозит от пяти до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как видно на фото, задержание происходит на выходе из СИЗО: