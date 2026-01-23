Експосол США у Польщі: Після виступу Трампа у Давосі європейці нажахані та розлючені

Дипломат Деніел Фрід констатував, що заяви Трампа на форумі у Швейцарії викликали у Європі шок, страх та злість

Деніел Фрід (Фото: EPA / MARTIAL TREZZINI)

Виступ президента США Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, під час якого він розкритикував європейську економіку і назвав континент "проблемним", викликала у європейських лідерів обурення. Про це в коментарі для тексту LIGA.net сказав експосол США у Польщі, колишній координатор санкційної політики Держдепу США, старший науковий співробітник Atlantic Council Деніел Фрід.

Він констатував, що європейці "глибоко шоковані, нажахані й дуже розлючені".

"Я розмовляв з людьми з Давоса, вони кажуть, що гнів Європи дуже глибокий", – сказав Фрід.

Зі сцени американський президент заявив, що Європа "обрала хибний шлях розвитку", перетворившись за останнє десятиліття на "осередок проблем". Він акцентував на надмірних державних видатках, масовій міграції та скороченні обсягів прямих іноземних інвестицій.

Читайте також Зони підвищених ризиків: найімовірніші загрози для Євросоюзу у 2026 році

Додатково Трамп розкритикував європейську енергополітику, назвавши перехід на відновлювальні джерела "новою зеленою аферою", що знищує промисловий потенціал.

На його переконання, заміна корінного населення мігрантами не лише розмиває ідентичність Заходу, а й підриває його економічний фундамент.

У своєму виступі Трамп запевнив, що прагнення США отримати контроль над Гренландією зумовлене геополітичною стратегією, а не бажанням видобувати корисні копалини, а ще назвав острів "великим шматком льоду".