Трамп виступив на форумі в Давосі: основні тези

Дональд Трамп (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

У середу, 21 січня, президент США Дональд Трамп виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі – говорив про економічні успіхи Штатів, Європу, Венесуелу та Гренландію. Виступ американського президента транслював Білий дім.

Трамп почав свій виступ, описуючи економічні успіхи Штатів першої річниці його другого терміну на посаді президента. Він згадав про зниження інфляції, ріст інвестицій та доходів американців, а також про зниження потоку мігрантів. Водночас Трамп розкритикував економічну політику 46-го президента Штатів Джо Байдена.

"Економіка США одна з найпотужніших у світі. Якщо все добре в США, то все добре і в інших державах. Якщо все погано в Америки, то, відповідно, це відчуває увесь світ", – наголосив він.

У своєму виступі Трамп розкритикував Європу, заявивши, що любить її й хоче, щоб вона була успішною. На його думку, Європа рухається у неправильному напрямку. Він наголосив на збільшенні державних витрат, міграції та зменшенні інвестицій.

"Я хочу бачити, як вона досягає великих успіхів. Саме тому такі питання, як енергетика, торгівля, імміграція та економічне зростання, мають бути ключовими для кожного, хто хоче бачити сильний і об’єднаний Захід, адже Європа та європейські країни повинні робити свою справу", – сказав президент США.

Він додав, що США потрібні сильні союзники, а не "серйозно ослаблені". Тому Трамп хоче, аби Європа була сильною, навівши приклад з Гренландією. Він заявив про повагу до народів Данії та Гренландії.

"Але кожен союзник по НАТО має обов’язок бути здатним захищати власну територію. І факт полягає в тому, що жодна країна або група країн не перебуває в такому становищі, щоб забезпечити безпеку Гренландії, окрім США. Ми – велика держава, значно потужніша, ніж багато хто навіть усвідомлює. Думаю, вони зрозуміли це два тижні тому у Венесуелі", – сказав Трамп.

За його словами, під час Другої світової війни Данія "впала під ударами Німеччини за шість годин боїв". Він переконаний, що вона не могла захистити ні себе, ні Гренландію.

"Ми воювали за Данію. Ми не воювали за когось іншого – ми воювали, щоб зберегти її для Данії. Великий, красивий шматок льоду. Важко навіть назвати це землею – це великий шматок льоду. Але ми врятували Гренландію й успішно не допустили, щоб наші вороги закріпилися в нашій півкулі", – заявив американський президент.

Американський президент зазначив, що після війни США повернули Гренландію Данії.

"Як же нерозумно це було з нашого боку. Але ми це зробили. Ми її повернули. Але які ж вони тепер невдячні?" – обурився він.

Лідер Штатів назвав Гренландію "ключовим стратегічним пунктом" між США, Росією і Китаєм. Він заявив про необхідність володіти Гренландією.

