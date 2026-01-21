Трамп выступил на форуме в Давосе: основные тезисы

Американский президент в своем обращении к участникам форума раскритиковал Европу и снова говорил о важности владения Гренландией

Дональд Трамп (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

В среду, 21 января, президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе – говорил об экономических успехах Штатов, Европе, Венесуэле и Гренландии. Выступление американского президента транслировал Белый дом.

Трамп начал свое выступление, описывая экономические успехи Штатов в первую годовщину его второго срока на посту президента. Он упомянул о снижении инфляции, росте инвестиций и доходов американцев, а также о снижении потока мигрантов. В то же время Трамп раскритиковал экономическую политику 46-го президента Штатов Джо Байдена.

"Экономика США одна из самых мощных в мире. Если все хорошо в США, то все хорошо и в других государствах. Если все плохо у Америки, то, соответственно, это чувствует весь мир", – подчеркнул он.

В своем выступлении Трамп раскритиковал Европу, заявив, что любит ее и хочет, чтобы она была успешной. По его мнению, Европа движется в неправильном направлении. Он отметил увеличение государственных расходов, миграции и уменьшение инвестиций.

"Я хочу видеть, как она добивается больших успехов. Именно поэтому такие вопросы, как энергетика, торговля, иммиграция и экономический рост, должны быть ключевыми для каждого, кто хочет видеть сильный и объединенный Запад, ведь Европа и европейские страны должны делать свое дело", – сказал президент США.

Он добавил, что США нужны сильные союзники, а не "серьезно ослабленные". Поэтому Трамп хочет, чтобы Европа была сильной, приведя пример с Гренландией. Он заявил об уважении к народам Дании и Гренландии.

"Но каждый союзник по НАТО должен быть способен защищать собственную территорию. И факт заключается в том, что ни одна страна или группа стран не находится в таком положении, чтобы обеспечить безопасность Гренландии, кроме США. Мы – большое государство, значительно мощнее, чем многие даже осознают. Думаю, они поняли это две недели назад в Венесуэле", – сказав Трамп.

По его словам, во время Второй мировой войны Дания "упала под ударами Германии за шесть часов боев". Он уверен, что она не могла защитить ни себя, ни Гренландию.

"Мы воевали за Данию. Мы не воевали за кого-то другого – мы воевали, чтобы сохранить ее для Дании. Большой, красивый кусок льда. Трудно даже назвать это землей – это большой кусок льда. Но мы спасли Гренландию и успешно не допустили, чтобы наши враги закрепились в нашем полушарии", – заявил Трамп.

Новость дополняется...

Канал CNN писал, что Трамп вылетел в Давос на борту нового самолета после того, как на Air Force One обнаружили проблему с электропроводкой.

20 января Зеленский сказал, что посетит Давос, если там будут заключены соответствующие договоренности, однако пока он занимается энергетическими вопросами после массированного российского обстрела.