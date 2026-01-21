Трамп со второй попытки летит в Давос
Президент США Дональд Трамп все же вылетел в Давос на борту нового самолета после поломки оригинального Air Force One. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
После вылета президентскому борту пришлось вернуться на объединенную базу Эндрюс из-за "незначительной проблемы с электропроводкой".
Самолет сделал разворот над Атлантическим океаном вблизи Монтока, штат Нью-Йорк, недалеко от самого восточного края Лонг-Айленда.
Впоследствии Трамп вылетел на "запасном" самолете.
Как пишет CNN, экипаж спешил, чтобы осуществить пересадку, "быстро перемещая коробки с фруктами, завернутые бутерброды и напитки". Также с самолета перемещали около десятка чемоданов.
Журналисты отметили, что это уже второй случай за последние месяцы, когда Трамп был вынужден использовать резервный борт. Во время визита в Великобританию в сентябре 2025-го президент Штатов и первая леди Мелания Трамп пересели на "запасной" вертолет после того, как у того, на котором они летели, возникла проблема с гидравликой.
- 19 января стартовал Всемирный экономический форум в Швейцарии в городе Давос. К форуму присоединятся представители более 130 стран. Ожидается участие 65 руководителей различных государств и шесть лидеров стран G7. Форум продлится до 23 января.
- На форум прибыл и спецпосланник Путина Дмитриев – впервые после четырех лет бойкотирования РФ.
- Зеленский сказал, что посетит Давос, если там будут заключены соответствующие договоренности, однако пока он занимается энергетическими вопросами после массированного российского обстрела.
