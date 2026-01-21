Трамп з другої спроби летить до Давосу
Президент США Дональд Трамп все ж вилетів до Давоса на борту нового літака після поломки оригінального Air Force One. Про це повідомляє CNN з посиланням на представника Білого дому.
Після вильоту президентському борту довелося повернутись на об'єднану базу Ендрюс через "незначну проблему з електропроводкою".
Літак зробив розворот над Атлантичним океаном поблизу Монтока, штат Нью-Йорк, біля найсхіднішого краю Лонг-Айленда.
Згодом Трамп вилетів на "запасному" літаку.
Як пише CNN, екіпаж поспішав, щоб здійснити пересадку, "швидко переміщуючи коробки з фруктами, загорнуті бутерброди та напої". Також з літака переміщували близько десятка валіз.
Журналісти наголосили, що це вже другий випадок за останні місяці, коли Трамп був змушений використати резервний борт. Під час візиту до Великої Британії у вересні 2025-го президент Штатів і перша леді Меланія Трамп пересіли на "запасний" гелікоптер після того, як у того, на якому вони летіли, виникла проблема з гідравлікою.
- 19 січня стартував Всесвітній економічний форум у Швейцарії в місті Давос. До форуму долучаться представники понад 130 країн. Очікується участь 65 очільників різних держав та шість лідерів країн G7. Форум триватиме до 23 січня.
- На форум прибув і спецпосланець Путіна Дмитрієв – вперше після чотирьох років бойкотування РФ.
- Зеленський сказав, що відвідає Давос, якщо там буде укладено відповідні домовленості, однак поки він займається енергетичними питаннями після масованого російського обстрілу.
Коментарі (0)