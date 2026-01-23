Экс-посол США в Польше: После выступления Трампа в Давосе европейцы напуганы и разгневаны
Выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, во время которого он раскритиковал европейскую экономику и назвал континент "проблемным", вызвала у европейских лидеров возмущение. Об этом в комментарии для текста LIGA.net сказал экс-посол США в Польше, бывший координатор санкционной политики Госдепа США, старший научный сотрудник Atlantic Council Дэниел Фрид.
Он констатировал, что европейцы "глубоко шокированы, напуганы и очень разгневаны".
"Я беседовал с людьми из Давоса, они говорят, что гнев Европы очень глубокий", – сказал Фрид.
Со сцены американский президент заявил, что Европа "выбрала ложный путь развития", превратившись за последнее десятилетие в "очаг проблем". Он акцентировал на чрезмерных государственных расходах, массовой миграции и сокращении объемов прямых иностранных инвестиций.
В дополнение Трамп раскритиковал европейскую энергополитику, назвав переход на возобновляемые источники "новой зеленой аферой", уничтожающей промышленный потенциал.
По его убеждению, замена коренного населения мигрантами не только размывает идентичность Запада, но и подрывает его экономический фундамент.
В своем выступлении Трамп заверил, что стремление США получить контроль над Гренландией обусловлено геополитической стратегией, а не желанием добывать полезные ископаемые, а еще назвал остров "большим куском льда".
- После того как министр торговли США Говард Лутник начал жестко критиковать Европу, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард ушла с закрытого мероприятия для приглашенных в Давосе.
