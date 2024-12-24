Експрезидента США Клінтона госпіталізували з лихоманкою
42-го президента США Білла Клінтона госпіталізували ввечері 23 грудня, у нього лихоманка. Про це у X написав представник експрезидента Анхель Уренья.
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"Президент Клінтон був госпіталізований до лікарні MedStar Джорджтаунського університету сьогодні вдень для проведення аналізів і спостереження після підвищення температури. Він залишається в доброму гуморі й глибоко вдячний за чудовий догляд, який йому надають", – йдеться у повідомленні.
У 2021 році Клінтон був госпіталізований до каліфорнійської лікарні через урологічну інфекцію, яка переросла в сепсис. Крім того, у 2004 році колишній американський президент переніс чотириразове шунтування серця, а у 2010 році Клінтону встановили два стенти в артерії.
- У травні 2023-го Клінтон заявив: ще 2011 року зрозумів, що диктатор Володимир Путін нападе на Україну.
- Він також пригадав, як у 1994 році зробив свій внесок у ядерне роззброєння України, висловивши жаль з цього приводу.