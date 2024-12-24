Экс-президента США Клинтона госпитализировали с лихорадкой
42-го президента США Билла Клинтона госпитализировали вечером 23 декабря, у него лихорадка. Об этом в X написал представитель экс-президента Анхель Уренья.
"Президент Клинтон был госпитализирован в больницу MedStar Джорджтаунского университета сегодня днем для проведения анализов и наблюдения после повышения температуры. Он остается в хорошем настроении и глубоко признателен за отличный уход, который ему оказывают", – говорится в сообщении.
В 2021 году Клинтон был госпитализирован в калифорнийскую больницу из-за переросшей в сепсис урологической инфекции. Кроме того, в 2004 году бывший американский президент перенес четырехкратное шунтирование сердца, а в 2010 году Клинтону установили два стента в артерии.
- В мае 2023-го Клинтон заявил: еще в 2011 году понял, что диктатор Владимир Путин нападет на Украину.
- Он также вспомнил, как в 1994 году внес свой вклад в ядерное разоружение Украины, выразив сожаление по этому поводу.