Экс-президента США Клинтона госпитализировали с лихорадкой

В 2021 году Клинтон был госпитализирован в калифорнийскую больницу из-за урологической инфекции

Билл Клинтон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

42-го президента США Билла Клинтона госпитализировали вечером 23 декабря, у него лихорадка. Об этом в X написал представитель экс-президента Анхель Уренья.

"Президент Клинтон был госпитализирован в больницу MedStar Джорджтаунского университета сегодня днем для проведения анализов и наблюдения после повышения температуры. Он остается в хорошем настроении и глубоко признателен за отличный уход, который ему оказывают", – говорится в сообщении.

В 2021 году Клинтон был госпитализирован в калифорнийскую больницу из-за переросшей в сепсис урологической инфекции. Кроме того, в 2004 году бывший американский президент перенес четырехкратное шунтирование сердца, а в 2010 году Клинтону установили два стента в артерии.