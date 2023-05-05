UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Экс-президент США Клинтон заявил, что понял еще в 2011 году — Путин нападет на Украину

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 10:20
Экс-президент США Клинтон заявил, что понял еще в 2011 году — Путин нападет на Украину - Фото
Билл Клинтон (Фото: EPA)

Бывший президент США Билл Клинтон заявил: еще в 2011 году понял, что диктатор Владимир Путин нападет на Украину. Об этом он сообщил во время дискуссии в Давосе, цитирует его Financial Times.

По его словам, он встречался с Путиным в 2011 году и тогда понял, что война РФ против Украины — это всего лишь вопрос времени.

Он отметил, что во время встречи Путин отверг Будапештский меморандум, который был заключен президентом РФ в 1990-х годах Борисом Ельциным, что гарантировало уважение территориальной целостности Украины в обмен на ядерное оружие. 

"В 2011 году — за три года до захвата Крыма — Владимир Путин сказал мне, что он не согласен с соглашением, которое я заключил с Ельциным. Он сказал: я не согласен с этим. Я не поддерживаю. И я не связан этим. С того дня я знал, что это всего лишь вопрос времени", — сказал Клинтон.

СПРАВКА. В январе 1994 года Клинтон подписал трехстороннее соглашение с тогдашними президентами России Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком о ликвидации арсенала стратегического ядерного оружия, которое осталось на территории Украины после распада Советского Союза. Позже в том же году Соединенные Штаты также присоединились к соответствующему соглашению, содержавшему обязательство России уважать территориальную целостность Украины.
  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует из-за этого экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.
  • В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

Читайте также: Клинтон о ядерном разоружении Украины: Чувствую личную причастность к этому 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Борис Ельцин война владимир путин будапештский меморандум Билл Клинтон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 