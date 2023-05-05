Экс-президент США Клинтон заявил, что понял еще в 2011 году — Путин нападет на Украину

Бывший президент США Билл Клинтон заявил: еще в 2011 году понял, что диктатор Владимир Путин нападет на Украину. Об этом он сообщил во время дискуссии в Давосе, цитирует его Financial Times.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, он встречался с Путиным в 2011 году и тогда понял, что война РФ против Украины — это всего лишь вопрос времени.

Он отметил, что во время встречи Путин отверг Будапештский меморандум, который был заключен президентом РФ в 1990-х годах Борисом Ельциным, что гарантировало уважение территориальной целостности Украины в обмен на ядерное оружие.

"В 2011 году — за три года до захвата Крыма — Владимир Путин сказал мне, что он не согласен с соглашением, которое я заключил с Ельциным. Он сказал: я не согласен с этим. Я не поддерживаю. И я не связан этим. С того дня я знал, что это всего лишь вопрос времени", — сказал Клинтон.

СПРАВКА. В январе 1994 года Клинтон подписал трехстороннее соглашение с тогдашними президентами России Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком о ликвидации арсенала стратегического ядерного оружия, которое осталось на территории Украины после распада Советского Союза. Позже в том же году Соединенные Штаты также присоединились к соответствующему соглашению, содержавшему обязательство России уважать территориальную целостность Украины.

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует из-за этого экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.

В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

Читайте также: Клинтон о ядерном разоружении Украины: Чувствую личную причастность к этому

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.