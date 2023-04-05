Клинтон о ядерном разоружении Украины: Чувствую личную причастность к этому

42-й президент США Билл Клинтон вспомнил, как в 1994 году внес свой вклад в ядерное разоружение Украины, выразив сожаление по этому поводу. Об этом сообщает ирландское издание RTÉ.

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Если бы Киев все еще обладал средствами ядерного сдерживания, Россия не вторглась бы в Украину, думает он.

"Я чувствую личную причастность, потому что я заставил украинцев согласиться на отказ от ядерного оружия. Никто из них не верит, что Россия пошла бы на это (вторжение. – Ред), если бы у Украины все еще было свое оружие", – сказал экс-глава. США.

СПРАВКА. В январе 1994 года Клинтон подписал трехстороннее соглашение с тогдашними президентами России Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком о ликвидации арсенала стратегического ядерного оружия, которое осталось на территории Украины после распада Советского Союза. Позже в том же году Соединенные Штаты также присоединились к соответствующему соглашению, содержавшему обязательство России уважать территориальную целостность Украины.

В то же время, по словам Клинтона, он знал, что в отличие от своего предшественника Бориса Ельцина, российский диктатор Владимир Путин не поддержал бы соглашение о ненарушении территориальной целостности Украины.

"Путин, увидев возможность, нарушил соглашение и сначала захватил Крым. И я из-за этого чувствую себя ужасно, потому что Украина очень важная страна", – отметил он.

Как вспоминает экс-президент США, Украина якобы боялась отказываться от ядерного оружия, поскольку думала, что это "единственное, что защищало его от экспансионистской России".

Он добавил, что военная помощь и другая поддержка Украины Западом должна оставаться непоколебимой.

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует из-за этого экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.

В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

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Мілана Головань

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