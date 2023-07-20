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Єрмака запитали про "партію Залужного": У нас єдність, він – людина команди Зеленського

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 13:56
Єрмака запитали про
Валерій Залужний та Андрій Єрмак (фото — пресслужба ОП)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний займається війною і є людиною команди Володимира Зеленського, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак на запитання LB.ua, що зараз у суспільстві нібито "обговорюються перспективи неіснуючої умовної "партії Залужного", і "чи немає ревнощів".

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За словами Єрмака, подібні питання "дивовижно звучать".

"Валерій Федорович Залужний є головнокомандувачем. Він – людина команди президента Зеленського", – сказав глава ОП.

Він додав, що "це така, на жаль, ще наявна хвороба, коли хтось, хто дуже переживає за своє політичне майбутнє, за свої статки, не може пережити, що в країні нарешті є єдність, є команда і главою цієї команди є президент України, якого обрали українці".

Єрмак додав, що в цій команді "є військові, є уряд, є люди з парламенту", і "це єдність, яка, можливо, навіть вперше в Україні існує... масштабне вторгнення... ще більше зцементувало", і втратити її зараз – "буде велика біда і велика проблема".

За його словами, у Залужного "набагато більше завдань": "І сьогодні те, чим він займається, точно не дозволяє думати про те, що там хтось вигадує".

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Керівник офісу на Банковій заявив, що немає жодного сенсу взагалі говорити про вибори, коли воєнний час і за Конституцією проводити їх зараз не можна.

"Але, звичайно, ми є демократичною країною. Як тільки така можливість з'явиться, у нас, як у демократичній країні, відбудуться парламентські, президентські…", – резюмував він.

Євген Пилипенко
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війнавибориАндрій ЄрмакВалерій Залужний
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