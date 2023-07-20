Єрмака запитали про "партію Залужного": У нас єдність, він – людина команди Зеленського
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний займається війною і є людиною команди Володимира Зеленського, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак на запитання LB.ua, що зараз у суспільстві нібито "обговорюються перспективи неіснуючої умовної "партії Залужного", і "чи немає ревнощів".
За словами Єрмака, подібні питання "дивовижно звучать".
"Валерій Федорович Залужний є головнокомандувачем. Він – людина команди президента Зеленського", – сказав глава ОП.
Він додав, що "це така, на жаль, ще наявна хвороба, коли хтось, хто дуже переживає за своє політичне майбутнє, за свої статки, не може пережити, що в країні нарешті є єдність, є команда і главою цієї команди є президент України, якого обрали українці".
Єрмак додав, що в цій команді "є військові, є уряд, є люди з парламенту", і "це єдність, яка, можливо, навіть вперше в Україні існує... масштабне вторгнення... ще більше зцементувало", і втратити її зараз – "буде велика біда і велика проблема".
За його словами, у Залужного "набагато більше завдань": "І сьогодні те, чим він займається, точно не дозволяє думати про те, що там хтось вигадує".
Читайте також: Головний перемовник Зеленського. Хто такий Єрмак (стаття від 09.09.2019)
Керівник офісу на Банковій заявив, що немає жодного сенсу взагалі говорити про вибори, коли воєнний час і за Конституцією проводити їх зараз не можна.
"Але, звичайно, ми є демократичною країною. Як тільки така можливість з'явиться, у нас, як у демократичній країні, відбудуться парламентські, президентські…", – резюмував він.
- Вкиди про "розкол" Зеленський vs Залужний, що активно підігрівається російською пропагандою, з'явилися понад рік тому. Ще в липні 2022-го секретар РНБО Данілов спростовував їх.
- Глава держави тоді також запевнив, що у нього немає жодних непорозумінь і з Генштабом, а в ОП заявили, що у них із Зеленським прекрасні відносини.
- Опитування КМІС за вересень-2022 показало, що українці не вірять у фейк про розкол.
- У вересні ГШ заявив про неприпустимість "будь-яких політичних спекуляцій навколо конкретних дій у тому чи іншому напрямку" та "відверто провокаційних спроб втягнути в це вище військово-політичне керівництво держави".
- У січні 2023-го Єрмак знову заявив, що жодного конфлікту у військово-політичному керівництві немає.
Коментарі