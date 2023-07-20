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Ермака спросили о "партии Залужного": У нас единство, он – человек команды Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 13:56
Ермака спросили о
Валерий Залужный и Андрей Ермак (фото — пресс-служба ОП)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный занимается войной и является человеком команды Владимира Зеленского, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на вопрос LB.ua, что сейчас в обществе якобы "обсуждаются перспективы несуществующей условной "партии Залужного", и "нет ли ревности".

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По словам Ермака, подобные вопросы "удивительно звучат".

"Валерий Федорович Залужный является главнокомандующим. Он – человек команды президента Зеленского", – сказал глава ОП.

Он добавил, что "это такая, к сожалению, еще имеющаяся болезнь, когда кто-то, очень переживающий за свое политическое будущее, за свое состояние, не может пережить, что в стране наконец-то есть единство, есть команда и главой этой команды является президент Украины, которого выбрали украинцы".

Ермак добавил, что в этой команде "есть военные, есть правительство, есть люди из парламента", и "это единство, которое, может быть, даже впервые в Украине существует... масштабное вторжение... еще больше сцементировало", и потерять его сейчас – "будет большая беда и большая проблема".

По его словам, у Залужного "гораздо больше задач": "И сегодня то, чем он занимается, точно не позволяет думать о том, что там кто-то придумывает".

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Руководитель офиса на Банковой заявил, что нет никакого смысла вообще говорить о выборах, когда военное время и по Конституции проводить их сейчас нельзя.

"Но, конечно, мы демократическая страна. Как только такая возможность появится, у нас, как в демократической стране, состоятся парламентские, президентские…", – резюмировал он.

Євген Пилипенко
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войнавыборыВалерий Залужныйандрей ермак
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