Ермака спросили о "партии Залужного": У нас единство, он – человек команды Зеленского
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный занимается войной и является человеком команды Владимира Зеленского, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на вопрос LB.ua, что сейчас в обществе якобы "обсуждаются перспективы несуществующей условной "партии Залужного", и "нет ли ревности".
По словам Ермака, подобные вопросы "удивительно звучат".
"Валерий Федорович Залужный является главнокомандующим. Он – человек команды президента Зеленского", – сказал глава ОП.
Он добавил, что "это такая, к сожалению, еще имеющаяся болезнь, когда кто-то, очень переживающий за свое политическое будущее, за свое состояние, не может пережить, что в стране наконец-то есть единство, есть команда и главой этой команды является президент Украины, которого выбрали украинцы".
Ермак добавил, что в этой команде "есть военные, есть правительство, есть люди из парламента", и "это единство, которое, может быть, даже впервые в Украине существует... масштабное вторжение... еще больше сцементировало", и потерять его сейчас – "будет большая беда и большая проблема".
По его словам, у Залужного "гораздо больше задач": "И сегодня то, чем он занимается, точно не позволяет думать о том, что там кто-то придумывает".
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Руководитель офиса на Банковой заявил, что нет никакого смысла вообще говорить о выборах, когда военное время и по Конституции проводить их сейчас нельзя.
"Но, конечно, мы демократическая страна. Как только такая возможность появится, у нас, как в демократической стране, состоятся парламентские, президентские…", – резюмировал он.
- Вбросы о "расколе" Зеленский vs Залужный, активно подогреваемые российской пропагандой, появились больше года назад. Еще в июле 2022-го секретарь СНБО Данилов опровергал их.
- Глава государства тогда также заверил, что у него нет никаких недоразумений и с Генштабом, а в ОП также заявили, у них с Зеленским отличные отношения.
- Опрос КМИС за сентябрь-2022 показал, что украинцы не верят в фейк о расколе.
- В сентябре ГШ заявил о недопустимости "любых политических спекуляций вокруг конкретных действий в том или ином направлении" и "откровенно провокационных попыток втянуть в это высшее военно-политическое руководство государства".
- В январе 2023-го Ермак снова заявил, что никакого конфликта в военно-политическом руководстве нет.
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