У Зеленского нет конфликта с Залужным, решения по войне принимает Ставка — Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у Владимира Зеленского нет конфликта с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным. Об этом он сообщил в интервью Forbes Украина.

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По его словам, Зеленский до деталей знает все, что касается войны, включая военные операции.

"Поэтому его роль велика. Но решение принимает Ставка верховного главнокомандующего, которая собирается несколько раз в неделю. Это командная работа, где слышат мнение каждого", — сказал Ермак.

Он отметил, что на Ставке всегда выступают Залужный, командующий Сухопутными силами Александр Сырский, глава СБУ Василий Малюк, начальник военной разведки Кирилл Буданов и другие высокопоставленные чиновники.

"Это ответ всем, кто продолжает распространять российский нарратив, что вроде бы у кого-то есть какие-то конфликты", — подчеркнул глава ОП.

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Дмитро Гриниченко

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