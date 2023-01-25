У Зеленского нет конфликта с Залужным, решения по войне принимает Ставка — Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у Владимира Зеленского нет конфликта с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным. Об этом он сообщил в интервью Forbes Украина.
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По его словам, Зеленский до деталей знает все, что касается войны, включая военные операции.
"Поэтому его роль велика. Но решение принимает Ставка верховного главнокомандующего, которая собирается несколько раз в неделю. Это командная работа, где слышат мнение каждого", — сказал Ермак.
Он отметил, что на Ставке всегда выступают Залужный, командующий Сухопутными силами Александр Сырский, глава СБУ Василий Малюк, начальник военной разведки Кирилл Буданов и другие высокопоставленные чиновники.
"Это ответ всем, кто продолжает распространять российский нарратив, что вроде бы у кого-то есть какие-то конфликты", — подчеркнул глава ОП.
- 17 августа замглавы Минобороны Анна Маляр сообщила, что в информационном пространстве России и Украины распространяется нарратив, который деструктивно влияет на наступательный потенциал украинского общества – о якобы конфликте между Генштабом ВСУ с одной стороны и Офисом президента и Минобороны – с другой. По ее словам, это противостояние придумано российскими подразделениями ИПСО.
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- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что слухи о конфликте Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного являются "абсолютной чушью".
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