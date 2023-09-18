"Це тригерить". Воїн – про корупцію під час війни, Шуляк та вдячність влади
Недостатня кількість фахових людей та корупція заважають державі сформувати комплексний підхід до реабілітації поранених військових.
Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів активіст та військовослужбовець 112 окремої бригади територіальної оборони Олег Симороз.
За його словами, саме через нефахових людей та корупцію стикатись із державою після поранення – це неприємний квест для військовослужбовців.
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"Я досить важко реагував на корупцію і до служби. Тепер розумію, що їхня корупція, вкрадені ними гроші – це життя моїх побратимів. Це мене тригерить", – сказав він.
Для себе сформулював, що має двох ворогів, наголосив активіст. "Зовнішній ворог зрозумілий. Це – Росія. Внутрішній ворог – це корупціонери. Неможливо перемогти зовнішнього ворога, але програти внутрішньому. Це – програш країни", - зазначив Симороз.
Тому він використовує увагу суспільства, яка значно зросла після конфлікту із главою партії "Слуга народу" Оленою Шуляк, насамперед для висвітлення корупційних скандалів.
Конфлікт, за словами Симороза, не завершений. На нього та його команду продовжують чинити тиск, на одного з його побратимів – Юрія Левченка – скоїли напад. "Все веде до законопроекту 5655", – сказав він.
Захисник додав, що він, як ветеран, не відчуває особливої вдячності від столичної влади, оскільки Київ лишається неінклюзивним містом, де неможливе комфортне життя людей з інвалідністю.
"Я відчуваю, що люди мені вдячні. Люди – це для мене країна. Я воював за цю країну. За десять місяців свого поранення я зібрав на електронні протези. Сам. Хоча були пропозиції від не дуже хороших товаришів пропіаритись на цьому питанні й удавати примирення влади зі мною. Для мене це була принципова історія, я обрав би не мати протезів, аніж отримати допомогу від них. Але тепер це – народні ноги, на які скинулися тисячі людей", – сказав Симороз.
- Раніше аудит Рахункової палати показав, що Міністерство ветеранів неефективно реалізовує політику надання послуг з психологічної реабілітації захисникам України.
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