"Це тригерить". Воїн – про корупцію під час війни, Шуляк та вдячність влади

Недостатня кількість фахових людей та корупція заважають державі сформувати комплексний підхід до реабілітації поранених військових.

Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів активіст та військовослужбовець 112 окремої бригади територіальної оборони Олег Симороз.

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За його словами, саме через нефахових людей та корупцію стикатись із державою після поранення – це неприємний квест для військовослужбовців.

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"Я досить важко реагував на корупцію і до служби. Тепер розумію, що їхня корупція, вкрадені ними гроші – це життя моїх побратимів. Це мене тригерить", – сказав він.

Для себе сформулював, що має двох ворогів, наголосив активіст. "Зовнішній ворог зрозумілий. Це – Росія. Внутрішній ворог – це корупціонери. Неможливо перемогти зовнішнього ворога, але програти внутрішньому. Це – програш країни", - зазначив Симороз.

Тому він використовує увагу суспільства, яка значно зросла після конфлікту із главою партії "Слуга народу" Оленою Шуляк, насамперед для висвітлення корупційних скандалів.

ДОВІДКА. 17 грудня Олена Шуляк прийшла у палату до Симороза, який проходив курс лікування після операцій внаслідок підриву на протитанковій міні та ампутації обох ніг. Шуляк 17 грудня Олена Шуляк прийшла у палату до Симороза, який проходив курс лікування після операцій внаслідок підриву на протитанковій міні та ампутації обох ніг. Шуляк збиралася обговорити резонансний допис активіста, в якому він розкритикував її законопроєкт щодо містобудування 5655, який раніше ухвалила Верховна Рада.

Конфлікт, за словами Симороза, не завершений. На нього та його команду продовжують чинити тиск, на одного з його побратимів – Юрія Левченка – скоїли напад. "Все веде до законопроекту 5655", – сказав він.

Захисник додав, що він, як ветеран, не відчуває особливої вдячності від столичної влади, оскільки Київ лишається неінклюзивним містом, де неможливе комфортне життя людей з інвалідністю.

"Я відчуваю, що люди мені вдячні. Люди – це для мене країна. Я воював за цю країну. За десять місяців свого поранення я зібрав на електронні протези. Сам. Хоча були пропозиції від не дуже хороших товаришів пропіаритись на цьому питанні й удавати примирення влади зі мною. Для мене це була принципова історія, я обрав би не мати протезів, аніж отримати допомогу від них. Але тепер це – народні ноги, на які скинулися тисячі людей", – сказав Симороз.

Раніше аудит Рахункової палати показав, що Міністерство ветеранів неефективно реалізовує політику надання послуг з психологічної реабілітації захисникам України.

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