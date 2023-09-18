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"Это триггерит". Воин – о коррупции во время войны, Шуляк и благодарности власти

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 20:45
Активист Олег Симороз (Фото: Facebook Олега Симороза)

Недостаточное количество профессиональных людей и коррупция мешают государству сформировать комплексный подход к реабилитации раненых военных.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал активист и военнослужащий 112 отдельной бригады территориальной обороны Олег Симороз.

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По его словам, именно из-за непрофессиональных людей и коррупции сталкиваться с государством после ранения – это неприятный квест для военнослужащих.

Смотрите полную версию разговора:

"Я достаточно тяжело реагировал на коррупцию и до службы. Теперь понимаю, что их коррупция, украденные ими деньги – это жизнь моих побратимов. Это меня триггерит", – сказал он.

Для себя сформулировал, что есть два врага, подчеркнул активист. "Внешний враг понятен. Это – Россия. Внутренний враг – это коррупционеры. Невозможно победить внешнего врага, но проиграть внутреннему. Это – проигрыш страны", – отметил Симороз.

Поэтому он использует внимание общества, возросшее после конфликта с главой партии "Слуга народа" Еленой Шуляк, в первую очередь для освещения коррупционных скандалов.

СПРАВКА. 17 декабря Елена Шуляк пришла в палату к Симорозу, проходившему курс лечения после операций в результате подрыва на противотанковой мине и ампутации обеих ног. Шуляк собиралась обсудить резонансный пост активиста, в котором он раскритиковал ее законопроект о градостроительстве 5655, ранее принятый Верховной Радой.

Конфликт, по словам Симороза, не завершен. На него и его команду продолжают оказывать давление, на одного из его побратимов – Юрия Левченко – совершили нападение. "Все ведет к законопроекту 5655", – сказал он.

Защитник добавил, что он, как ветеран, не испытывает особой благодарности от столичных властей, поскольку Киев остается неинклюзивным городом, где невозможна комфортная жизнь людей с инвалидностью.

"Я чувствую, что люди мне благодарны. Люди – это для меня страна. Я воевал за эту страну. За десять месяцев своего ранения я собрал на электронные протезы. Сам. Хотя были предложения от не очень хороших товарищей пропиариться на этом вопросе и сделать вид примирение власти со мной. Для меня это была принципиальная история, я бы выбрал не иметь протезов, чем получить помощь от них. Но теперь это – народные ноги, на которые скинулись тысячи людей", – сказал Симороз.

  • Ранее аудит Счетной палаты показал, что Министерство ветеранов неэффективно реализует политику предоставления услуг по психологической реабилитации защитникам Украины.

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Евгения Мазур
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