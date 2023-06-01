Євродепутатка про причину війни РФ проти України: Світ засудив Гітлера та не засудив Сталіна

Той факт, що світ засудив дії очільника нацистської Німеччини Адольфа Гітлера, але не засудив дії радянського диктатора Йосипа Сталіна, є причиною війни Росії проти України. Про це в інтерв'ю Главкому заявила депутатка Європарламенту та колишня міністерка оборони Литви у 2008-2012 роках Раса Юкнявічене.

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"Коли кажуть, що Путін схожий на Гітлера, це, безумовно, так. Але всі забувають, що зробило Росію такою. А це сталінізм, вони (росіяни. – Ред.) повертаються до сталінізму. Сталін для них – герой", – сказала вона.

Юкнявічене заявила, що радянські злочини "не були засуджені жодним трибуналом", і вона разом з командою працює над тим, аби міжнародна спільнота визнала однаковими нацистську та комуністичну ідеології .

За її словами, для того, аби "відкрити росіянам очі" на війну, яку веде путінський режим, потрібен "суд та доступна інформація про те, що сталося, аби росіяни це зрозуміли".

Євродепутатка навела у приклад Німеччину, в якій після поразки гітлерівського режиму "денацифікація тривала з року в рік".

"І зараз Німеччина стала демократичною державою", – сказала вона.

15 травня 2023 року прем'єр Угорщини Орбан порівняв євроінтеграцію з ідеями Гітлера щодо європейської єдності.

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