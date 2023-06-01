Евродепутат о причине войны РФ против Украины: Мир осудил Гитлера и не осудил Сталина

Тот факт, что мир осудил действия главы нацистской Германии Адольфа Гитлера, но не осудил действия советского диктатора Иосифа Сталина, является причиной войны России против Украины. Об этом в интервью Главкому заявила депутат Европарламента и бывший министр обороны Литвы в 2008-2012 годах Раса Юкнявичене.

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"Когда говорят, что Путин похож на Гитлера, это, безусловно, так. Но все забывают, что сделало Россию такой. А это сталинизм, они (россияне. – Ред.) возвращаются к сталинизму. Сталин для них – герой", – сказала она.

Юкнявичене заявила, что советские преступления "не были осуждены ни одним трибуналом", и она вместе с командой работает над тем, чтобы международное сообщество признало одинаковыми нацистскую и коммунистическую идеологии.

По ее словам, для того, чтобы "открыть россиянам глаза" на войну, которую ведет путинский режим, нужен "суд и доступная информация о случившемся, чтобы россияне это поняли".

Евродепутат привела в пример Германию, в которой после поражения гитлеровского режима "денацификация шла год за годом".

"И сейчас Германия стала демократическим государством", – сказала она.

15 мая 2023 года премьер Венгрии Орбан сравнил евроинтеграцию с идеями Гитлера относительно европейского единства.

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