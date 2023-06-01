UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Евродепутат о причине войны РФ против Украины: Мир осудил Гитлера и не осудил Сталина

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 13:53
Евродепутат о причине войны РФ против Украины: Мир осудил Гитлера и не осудил Сталина - Фото
Раса Юкнявичене (Фото: Lrytas)

Тот факт, что мир осудил действия главы нацистской Германии Адольфа Гитлера, но не осудил действия советского диктатора Иосифа Сталина, является причиной войны России против Украины. Об этом в интервью Главкому заявила депутат Европарламента и бывший министр обороны Литвы в 2008-2012 годах Раса Юкнявичене.

"Когда говорят, что Путин похож на Гитлера, это, безусловно, так. Но все забывают, что сделало Россию такой. А это сталинизм, они (россияне. – Ред.) возвращаются к сталинизму. Сталин для них – герой", – сказала она.

Юкнявичене заявила, что советские преступления "не были осуждены ни одним трибуналом", и она вместе с командой работает над тем, чтобы международное сообщество признало одинаковыми нацистскую и коммунистическую идеологии.

По ее словам, для того, чтобы "открыть россиянам глаза" на войну, которую ведет путинский режим, нужен "суд и доступная информация о случившемся, чтобы россияне это поняли".

Евродепутат привела в пример Германию, в которой после поражения гитлеровского режима "денацификация шла год за годом".

"И сейчас Германия стала демократическим государством", – сказала она.

  • 15 мая 2023 года премьер Венгрии Орбан сравнил евроинтеграцию с идеями Гитлера относительно европейского единства.

Читайте также: После вторжения в Украине резко возросло негативное отношение к Сталину – опрос КМИС

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Иосиф Сталинвойнанацизмкоммунизмадольф гитлерРаса Юкнявичене
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 