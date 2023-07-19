Євросоюз може створити фонд на 20 млрд євро для підтримки ЗСУ на чотири роки – Politico

Євросоюз може готується запропонувати створення спеціального фонду на 20 млрд євро для довгострокової підтримки української армії. Про це журналістів Politico проінформували п'ять неназваних дипломатів ЄС.

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Фондом передбачається покриття витрат країн-членів Євросоюзу на закупівлі й передавання Україні боєприпасів, ракет і танків.

Крім того, з фонду, як планується, фінансуватиметься навчання українських військовослужбовців.

Окремі представники країн ЄС аргументували необхідність створення альтернативного військового фінансування тим, що допомога, яка надається союзниками Україні, періодично блокується деякими країнами на кшталт Угорщини.

Як зазначає Politico, пропозицію щодо створення фонду країни ЄС отримали для ознайомлення 17 липня. Міністри закордонних справ ЄС розглянуть її 21 липня під час зустрічі у Брюсселі.

Сьогодні, 18 липня 2023 року, відбулося чергове засідання Рамштайн. Читайте, що воно принесло Україні.

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