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Євросоюз може створити фонд на 20 млрд євро для підтримки ЗСУ на чотири роки – Politico

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19.07.2023, 00:04
Євросоюз може створити фонд на 20 млрд євро для підтримки ЗСУ на чотири роки – Politico - Фото
Український військовий (Фото: Генштаб ЗСУ)

Євросоюз може готується запропонувати створення спеціального фонду на 20 млрд євро для довгострокової підтримки української армії. Про це журналістів Politico проінформували п'ять неназваних дипломатів ЄС.

Фондом передбачається покриття витрат країн-членів Євросоюзу на закупівлі й передавання Україні боєприпасів, ракет і танків.

Крім того, з фонду, як планується, фінансуватиметься навчання українських військовослужбовців. 

Окремі представники країн ЄС аргументували необхідність створення альтернативного військового фінансування тим, що допомога, яка надається союзниками Україні, періодично блокується деякими країнами на кшталт Угорщини.

Як зазначає Politico, пропозицію щодо створення фонду країни ЄС отримали для ознайомлення 17 липня. Міністри закордонних справ ЄС розглянуть її 21 липня під час зустрічі у Брюсселі.

Читайте також: Ракетні комплекси VAMPIRE та дрони. США оголосять новий пакет військової допомоги на $1,3 млрд

Мілана Головань
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