Евросоюз может создать фонд на 20 млрд евро для поддержки ВСУ на четыре года – Politico

Евросоюз может предложить создание специального фонда на 20 млрд евро для долгосрочной поддержки украинской армии. Об этом журналистов Politico проинформировали пять неназванных дипломатов ЕС.

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Фонд предусматривает покрытие расходов стран-членов Евросоюза на закупки и передачу Украине боеприпасов, ракет и танков.

Кроме того, из фонда, как планируется, будет финансироваться обучение украинских военнослужащих.

Отдельные представители стран ЕС аргументировали необходимость создания альтернативного военного финансирования тем, что помощь, оказываемая Украине союзниками, периодически блокируется некоторыми странами вроде Венгрии.

Как отмечает Politico, предложение о создании фонда страны ЕС было получено для ознакомления 17 июля. Министры иностранных дел ЕС рассмотрят ее 21 июля во время встречи в Брюсселе.

Сегодня, 18 июля 2023 года, состоялось очередное заседание Рамштайна. Читайте, что оно принесло Украине.

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