Федерація тенісу і Мінспорту про рукостискання Котляр з росіянкою: Завжди можуть бути помилки

Федерація тенісу України заявила, що підтримує спільну позицію українських тенісистів уникати рукостискань, але "завжди можуть бути помилки"

Міністерство молоді та спорту і Федерація тенісу України відреагували на скандал довкола того, що українська тенісистка Єлизавета Котляр подала руку росіянці Владі Мінчевій після поразки у матчі на юніорському відкритому чемпіонаті в Австралії. Ситуацію також прокоментував батько спортсменки, наголосивши, що вона усвідомлює помилку.

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Костянтин Котляр заявив, що його донька через "значний емоційний тиск" не усвідомлювала, що перед нею представниця країни-терористки: "Лізі лише 16 років, у неї ще немає справжнього досвіду виступів на таких значних змаганнях <…> На жаль, моя донька не відчувала себе спокійною, емоції били через край, тому вона не повністю контролювала свою поведінку. На автоматі виконала післяматчевий ритуал – потиснула руку суперниці, не розуміла, що за сіткою стояла представниця країни, яка здійснила напад на нашу Батьківщину".

Він зазначив, що його донька дуже шкодує про цю помилку, вона запевняє, що "ніколи більше не дозволить нічого подібного і завжди пам’ятатиме, хто є хто".

Федерація тенісу України заявила, що підтримує спільну позицію українських тенісистів уникати рукостискань з представниками країн-агресорів, "але завжди можуть бути помилки".

"Така помилка сталася сьогодні із нашою гравчинею", – наголосили у Федерації.

У Мінспорту зазначили, що російські пропагандисти дуже прискіпливо слідкують за спортивними заходами та використовують будь-який привід, як інструмент для власної пропаганди.

Виконувач обовʼязків міністра молоді та спорту Матвій Бідний раніше казав, що не виключає провокації з боку РФ у цій ситуації, і що на кожному турнірі росіяни намагаються використати українських атлетів для власної пропаганди.

У січні 2023-го стартувало перше коло турніру Australian Open-2023, і під час матчу українки проти росіянки біля корту було помічено прапор держави-терориста.

Наступного дня після скандалу з триколором на Australian Open ввели повну заборону на прапори РФ та Білорусі.

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