Федерация тенниса и Минспорта о рукопожатии Котляр с россиянкой: Всегда могут быть ошибки

Федерация тенниса Украины заявила, что поддерживает общую позицию украинских теннисистов избегать рукопожатий, но "всегда могут быть ошибки"

Єлизавета Котляр (Фото - Федерація тенісу України)

Министерство молодежи и спорта и Федерация тенниса Украины отреагировали на скандал вокруг того, что украинская теннисистка Елизавета Котляр подала руку россияне Владе Минчевой после поражения в матче на открытом юниорском чемпионате в Австралии. Ситуацию также прокомментировал отец спортсменки, подчеркнув, что она осознает ошибку.

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Константин Котляр заявил, что его дочь из-за "значительного эмоционального давления" не осознавала, что перед ней представительница страны-террориста: "Лизе всего 16 лет, у нее еще нет настоящего опыта выступлений на таких значительных соревнованиях <…> К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение.

Он отметил, что его дочь очень сожалеет об этой ошибке, она уверяет, что "никогда больше не позволит ничего подобного и всегда будет помнить, кто есть кто".

Федерация тенниса Украины заявила, что поддерживает общую позицию украинских теннисистов избегать рукопожатий с представителями стран-агрессоров, "но всегда могут быть ошибки".

"Такая ошибка произошла сегодня с нашим игроком", – подчеркнули в Федерации.

В Минспорта отметили, что российские пропагандисты очень придирчиво следят за спортивными мероприятиями и используют любой повод как инструмент для собственной пропаганды.

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бидный ранее говорил, что не исключает провокации со стороны РФ в этой ситуации, и что на каждом турнире россияне пытаются использовать украинских атлетов для пропаганды.

В январе 2023-го стартовал первый круг турнира Australian Open-2023, и во время матча украинки против россиянки у корта был замечен флаг государства-террориста.

На следующий день после скандала с триколором на Australian Open ввели полный запрет на флаги РФ и Беларуси.

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