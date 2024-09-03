Фон дер Ляєн: Росія намагається розбурхувати старі конфлікти на Західних Балканах

Нове покоління Західних Балкан обрало шлях в Європу, і Росія не може прийняти цю реальність, вважає президентка Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що, хоча країни Західних Балкан обрали шлях європейської інтеграції, Росія намагається відновити старі конфлікти в регіоні. Про це вона сказала на відкритті Безпекового форуму в Бледі.

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Фон дер Ляєн зазначила, що історично Західні Балкани часто опинялися на перехресті Сходу і Заходу, Півночі та Півдня. Проте тепер нове покоління вибрало курс на Європу. На її думку, російське керівництво "не може прийняти цю реальність" і залишається в минулому.

"Кремль намагається відновити старі конфлікти і сіяти розбрат як всередині Західних Балкан, так і між цим регіоном і рештою Європи", – підкреслила президентка Єврокомісії.

Попри це, країни Західних Балкан і далі реалізовують ключові реформи і рухаються до інтеграції в ЄС, наголосила вона.

"Наша політична воля до швидшої інтеграції регіону йде разом із твердим переконанням, що ЄС є спільнотою демократій. Будь-які компроміси з нашими демократичними принципами могли б бути фатальними для досягнення наших цілей. Як країни-члени ЄС, так і країни в регіоні Західних Балкан, поставатимуть перед жорстким вибором. Двосторонні суперечності мають знайти рішення. Інтеграція в ЄС залежатиме від урядів, яким доведеться робити важкі й часом непопулярні рішення", – підсумувала фон дер Ляєн.

2022 року словенський колишній президент Борут Пахор побоювався, що у разі затяжної війни Росії проти України "напруженість" у Європі може нібито перекинутися на південь та Західні Балкани.

У 2023 році президент Зеленський заявив, що Росія може спровокувати нову війну на Балканах.

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