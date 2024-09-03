Фон дер Ляйен: Россия пытается пробудить старые конфликты на Западных Балканах
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что, хотя страны Западных Балкан избрали путь европейской интеграции, Россия пытается возобновить старые конфликты в регионе. Об этом она сказала на открытии форума Безопасности в Бледе.
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Фон дер Ляйен отметила, что исторически Западные Балканы часто оказывались на перекрестке Востока и Запада, Севера и Юга. Однако теперь новое поколение выбрало курс на Европу. По ее мнению, российское руководство "не может принять эту реальность" и остается в прошлом.
"Кремль пытается восстановить старые конфликты и сеять раздор как внутри Западных Балкан, так и между этим регионом и остальной Европой", – подчеркнула президент Еврокомиссии.
Несмотря на это страны Западных Балкан продолжают реализовывать ключевые реформы и двигаться к интеграции в ЕС, подчеркнула она.
"Наша политическая воля к более быстрой интеграции региона идет вместе с твердым убеждением, что ЕС является сообществом демократий. Любые компромиссы с нашими демократическими принципами могли бы быть роковыми для достижения наших целей. Как страны-члены ЕС, так и страны в регионе Западных Балкан, будут стоять перед жестким выбором. Двусторонние противоречия должны найти решение. Интеграция зависит от правительств, которым придется принимать сложные и временами непопулярные решения", – подытожила фон дер Ляйен.
- В 2022 году бывший словенский президент Борут Пахор опасался, что в случае затяжной войны России против Украины "напряженность" в Европе может якобы перекинуться на юг и Западные Балканы.
- В 2023 году президент Зеленский заявил, что Россия может спровоцировать новую войну на Балканах.
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