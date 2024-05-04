Франція допоможе Чехії та Німеччині боротися з російськими кібератаками
Франція підтримає Німеччину та Чехію у боротьбі з кібератаками з боку російських хакерів з групи APT28 (Fancy Bear). Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Франції.
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У французькому МЗС заявили, що ця загроза відома країні, й у жовтні 2023 року вони "докладно описали тактику, методи та процедури цього способу дій, також націлені на французькі організації, включно з державними установами, підприємствами, університетами, а також науково-дослідними інститутами та аналітичними центрами".
У міністерстві наголосили, що Франція робить все можливе для зміцнення своєї здатності адаптуватися до кіберзагроз, особливо напередодні європейських виборів, а також перед Олімпійськими іграми у Парижі.
- Нещодавно Берлін і Прага звинуватили Росію у спрямованих проти них кібератаках, які вплинули на роботу різних установ. Причетною до цих кампаній називають групу Fancy Bear, яку підозрюють у зв'язках із ГРУ.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія відповідатиме за кібератаку.
- Міністерство закордонних справ Німеччини викликало в.о. посла РФ у зв'язку з розслідуванням кібератаки на Соціал-демократичну партію Німеччини.