Франция поможет Чехии и Германии бороться с российскими кибератаками

Хакерская атака (Фото: EPA / SASCHA STEINBACH)

Франция поддержит Германию и Чехию в борьбе с кибератаками со стороны российских хакеров из группы APT28 (Fancy Bear). Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Франции.

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Во французском МИД заявили, что эта угроза известна стране, и в октябре 2023 года они "подробно описали тактику, методы и процедуры этого способа действий, также нацеленные на французские организации, включая государственные учреждения, предприятия, университеты, а также научно-исследовательские институты и аналитические центры".

В министерстве подчеркнули, что Франция делает все возможное для укрепления своей способности адаптироваться к киберугрозам, особенно накануне европейских выборов, а также перед Олимпийскими играми в Париже.