Франція й Італія не купуватимуть зброю США для України – Politico, La Stampa

Одною з головних причин відмови від участі у схемі медіа називають нестачу фінансів

Patriot (Фото: Robert_Ghement/EPA)

Франція й Італія не братимуть участі у схемі постачання американської зброї в Україну через НАТО, про яку повідомили президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте 14 липня. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох французьких чиновників і La Stampa з посиланням на представників італійського уряду.

За словами співрозмовників Politico, президент Франції Емманюель Макрон відмовився від участі у схемі через переконання, що європейці мають розбудовувати власну оборонно-промислову базу шляхом закупівель на місцях.

Окрім того, французький уряд намагається збільшити власні витрати на оборону на тлі великого дефіциту бюджету.

В Італії відсутність фінансових можливостей також називають однією з головних причин відмови від участі в схемі постачань американської зброї в Україну, повідомляє La Stampa.

"Італія практично не має фінансового простору для такої операції. Настільки, що єдиними закупівлями зброї Італією у Сполучених Штатів є стара партія F-35, запланована на наступне десятиліття", – заявили співбесідники видання.

Зазначається, що відмова Італії не має на меті дистанціюватися від Сполучених Штатів чи їхньої підтримки України, а радше є запрошенням знайти інші способи" задовольнити потреби Трампа".

За даними медіа, наразі єдиний офіційний запит, зроблений Альянсом до європейських країн, стосується готовності займатися логістикою транспортування зброї, наданої Сполученими Штатами Україні.