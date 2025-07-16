Франція й Італія не купуватимуть зброю США для України – Politico, La Stampa
Франція й Італія не братимуть участі у схемі постачання американської зброї в Україну через НАТО, про яку повідомили президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте 14 липня. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох французьких чиновників і La Stampa з посиланням на представників італійського уряду.
За словами співрозмовників Politico, президент Франції Емманюель Макрон відмовився від участі у схемі через переконання, що європейці мають розбудовувати власну оборонно-промислову базу шляхом закупівель на місцях.
Окрім того, французький уряд намагається збільшити власні витрати на оборону на тлі великого дефіциту бюджету.
В Італії відсутність фінансових можливостей також називають однією з головних причин відмови від участі в схемі постачань американської зброї в Україну, повідомляє La Stampa.
"Італія практично не має фінансового простору для такої операції. Настільки, що єдиними закупівлями зброї Італією у Сполучених Штатів є стара партія F-35, запланована на наступне десятиліття", – заявили співбесідники видання.
Зазначається, що відмова Італії не має на меті дистанціюватися від Сполучених Штатів чи їхньої підтримки України, а радше є запрошенням знайти інші способи" задовольнити потреби Трампа".
За даними медіа, наразі єдиний офіційний запит, зроблений Альянсом до європейських країн, стосується готовності займатися логістикою транспортування зброї, наданої Сполученими Штатами Україні.
- Під час зустрічі з генсеком НАТО Трамп заявив, що Альянс і Штати уклали угоду щодо постачання зброї для України коштом Європи. Американський президент уточнив, що США не будуть платити за це озброєння, а лише вироблятимуть його.
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