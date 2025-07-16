Франция и Италия не будут покупать американское оружие для Украины – Politico, La Stampa

Одной из основных причин отказа от участия в схеме медиа называют нехватку финансирования

Patriot (Фото: Robert_Ghement/EPA)

Франция и Италия не будут участвовать в схеме поставок американского оружия в Украину через НАТО, о которой объявил президент США. Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 14 июля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух французских чиновников и La Stampa со ссылкой на представителей итальянского правительства.

По словам источников Politico, президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от участия в схеме, поскольку убежден, что европейцам следует развивать собственную оборонно-промышленную базу путем закупок на местах.

Кроме того, французское правительство пытается увеличить собственные расходы на оборону на фоне большого дефицита бюджета.

В Италии отсутствие финансовых возможностей также называют одной из главных причин отказа от участия в схеме поставок американского оружия в Украину, сообщает La Stampa.

"У Италии практически нет финансового пространства для такой операции. До такой степени, что единственными закупками оружия Италией у Соединенных Штатов является старая партия F-35, запланированная на следующее десятилетие", – заявили собеседники издания.

Отмечается, что отказ Италии не направлен на то, чтобы дистанцироваться от Соединенных Штатов или их поддержки Украины, а скорее является предложением найти другие способы удовлетворить потребности Трампа.

По данным медиа, на данный момент единственная официальная просьба, сделанная Альянсом европейским странам, касается готовности заниматься логистикой транспортировки оружия, предоставленного Соединенными Штатами Украине.