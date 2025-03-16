FT: Сі Цзіньпін відмовився приїхати до Брюсселю на ювілейний саміт ЄС-Китай

Пекін сповістив Євросоюз, що на саміт у Брюсселі замість Сі Цзіньпіна приїде прем'єр-міністр Китаю Лі Цянь

Сі Цзіньпін (Фото: ЕРА)

Китайський лідер Сі Цзіньпін відмовився від участі в саміті, який має відбутися в Брюсселі з нагоди 50-річчя дипломатичних відносин між Китаєм та ЄС. За даними Financial Times, замість нього на захід вирушить прем'єр-міністр Лі Цянь.

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Як повідомили FT обізнані співрозмовники, Пекін сповістив Євросоюз, що на саміт у Брюсселі замість Сі Цзіньпіна приїде прем'єр-міністр Китаю Лі Цянь, який зустрінеться з президентами Європейської ради та Європейської комісії.

Зазначається, що місця проведення самітів ЄС-Китай зазвичай чергуються між Брюсселем і Пекіном: Лі відвідує Брюссель, а Сі — Пекін. Однак Євросоюз вважає, що на зустріч, присвячену ювілею відносин, має прибути саме китайський лідер.

Співрозмовники повідомляють, що хоча переговори між ЄС і Китаєм тривають, відмова Сі підсилює думку в Брюсселі, що Китай не збирається вживати конкретних кроків на користь співпраці, попри неодноразові заклики.

14 березня 2025 року головна дипломатка ЄС Кая Каллас повідомила, що тільки Китай виграє від торгової війни між США і Європейським Союзом.