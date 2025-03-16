FT: Сі Цзіньпін відмовився приїхати до Брюсселю на ювілейний саміт ЄС-Китай
Китайський лідер Сі Цзіньпін відмовився від участі в саміті, який має відбутися в Брюсселі з нагоди 50-річчя дипломатичних відносин між Китаєм та ЄС. За даними Financial Times, замість нього на захід вирушить прем'єр-міністр Лі Цянь.
Як повідомили FT обізнані співрозмовники, Пекін сповістив Євросоюз, що на саміт у Брюсселі замість Сі Цзіньпіна приїде прем'єр-міністр Китаю Лі Цянь, який зустрінеться з президентами Європейської ради та Європейської комісії.
Зазначається, що місця проведення самітів ЄС-Китай зазвичай чергуються між Брюсселем і Пекіном: Лі відвідує Брюссель, а Сі — Пекін. Однак Євросоюз вважає, що на зустріч, присвячену ювілею відносин, має прибути саме китайський лідер.
Співрозмовники повідомляють, що хоча переговори між ЄС і Китаєм тривають, відмова Сі підсилює думку в Брюсселі, що Китай не збирається вживати конкретних кроків на користь співпраці, попри неодноразові заклики.
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