FT: Си Цзиньпин отказался приехать в Брюссель на юбилейный саммит ЕС-Китай

Пекин сообщил Евросоюзу, что на саммит в Брюсселе вместо Си Цзиньпина приедет премьер-министр Китая Ли Цянь

Си Цзиньпин (Фото: ЕРА)

Китайский лидер Си Цзиньпин отказался от участия в саммите, который должен пройти в Брюсселе по случаю 50-летия дипломатических отношений между Китаем и ЕС. По данным Financial Times, вместо него на мероприятие отправится премьер-министр Ли Цянь.

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Как сообщили FT осведомленные собеседники, Пекин сообщил Евросоюзу, что на саммит в Брюсселе вместо Си Цзиньпина приедет премьер-министр Китая Ли Цянь, который встретится с президентами Европейского совета и Европейской комиссии.

Отмечается, что места проведения саммитов ЕС-Китай обычно чередуются между Брюсселем и Пекином: Ли посещает Брюссель, Си — Пекин. Однако Евросоюз считает, что на встречу, посвященную юбилею отношений, должен прибыть именно китайский лидер.

Собеседники сообщают, что хотя переговоры между ЕС и Китаем продолжаются, отказ Си усиливает мнение в Брюсселе, что Китай не собирается принимать конкретные шаги в пользу сотрудничества, несмотря на неоднократные призывы.

14 марта 2025 года главная дипломат ЕС Кайя Каллас сообщила, что только Китай выиграет от торговой войны между США и Европейским Союзом.