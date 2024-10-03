FT: Удар по ядерних об'єктах Ірану буде розглядатися як прямий напад на країну

Озброєння Ірану (Фото: EPA)

Якщо Ізраїль захоче завдати удару по ядерних об'єктах Ірану, то влада країни буде розглядати це як прямий напад. Про це заявив колишній старший співробітник розвідки США Джонатан Панікофф, передає Financial Times.

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"Тегеран, швидше за все, розглядатиме удар по своїй ядерній програмі як фундаментальний і прямий напад на стабільність самого режиму", — сказав Панікофф.

Він додав, що такий крок Ізраїлю буде вимагати від Ірану рішучої відповіді. А це, за словами ексспівробітника розвідки, буде лише сприяти ескалації конфлікту між країнами та загострить ситуацію на Близькому Сході.

Крім цього деякі офіційні особи Ізраїлю, за даними FT, кажуть про те, що треба завдати удару по нафтових родовищах Ірану. В США занепокоєні такими заявами, каже Панікофф, адже у відповідь Тегеран може вдарити по нафтових родовищах США та їхніх союзників у Перській затоці.

Колишня високопосадовиця Пентагону Дана Страул, яка зараз працює у Вашингтонському інституті близькосхідної політики, заявила, що США хоч і підтримують право Ізраїля на самооборону, але виступають за деескалацію конфлікту.

"Адміністрація продовжує дотримуватися лінії, що вони хочуть бачити деескалацію та запобігати подібним тотальним регіональним війнам, які можуть призвести до величезних супутніх збитків і жертв серед цивільного населення в набагато більшій частині регіону, ніж ми бачили досі", — сказала вона.

1 жовтня Ізраїль оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану, щоб захиститися від атак Хезболли. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль має право на самооборону, а президент Ірану засудив дії ЦАХАЛ.

Цього ж дня Іран запустив по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет. За твердженням Корпусу вартових ісламської революції, вперше було застосовано гіперзвукові ракети "Фаттах".

2 жовтня в США пообіцяли "серйозні наслідки" за атаки на Ізраїль. Запуск майже 200 балістичних ракет назвали "серйозною ескалацією".

3 жовтня Ізраїль вдарив по Бейруту. Загинули шість осіб, а ймовірною ціллю була будівля парламенту.