FT: Удар по ядерным объектам Ирана будет рассматриваться как прямое нападение на страну

Вооружение Ирана (Фото: EPA)

Если Израиль захочет нанести удар по ядерным объектам Ирана, то власти страны будут рассматривать это как прямое нападение. Об этом заявил бывший старший сотрудник разведки США Джонатан Паникофф, передает Financial Times.

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"Тегеран, скорее всего, будет рассматривать удар по своей ядерной программе как фундаментальное и прямое нападение на стабильность самого режима", — сказал Паникофф.

Он добавил, что такой шаг Израиля потребует от Ирана решительного ответа. А это, по словам экс-сотрудника разведки, будет лишь способствовать эскалации конфликта между странами и обострит ситуацию на Ближнем Востоке.

Кроме этого некоторые официальные лица Израиля, по данным FT, говорят о том, что нужно нанести удар по нефтяным месторождениям Ирана. В США обеспокоены такими заявлениями, говорит Паникофф, ведь в ответ Тегеран может ударить по нефтяным месторождениям США и их союзников в Персидском заливе.

Бывшая чиновник Пентагона Дана Страул, которая сейчас работает в Вашингтонском институте ближневосточной политики, заявила, что США хоть и поддерживают право Израиля на самооборону, но выступают за деэскалацию конфликта.

"Администрация продолжает придерживаться линии, что они хотят видеть деэскалацию и предотвращать подобные тотальные региональные войны, которые могут привести к огромным сопутствующим убыткам и жертвам среди гражданского населения в гораздо большей части региона, чем мы видели до сих пор", — сказала она.

1 октября Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана, чтобы защититься от атак Хезболлы. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Ирана осудил действия ЦАХАЛ.

В этот же день Иран запустил по Израилю около 200 баллистических ракет. По утверждению Корпуса стражей исламской революции, впервые были применены гиперзвуковые ракеты "Фаттах".

2 октября в США пообещали "серьезные последствия" за атаки на Израиль. Запуск около 200 баллистических ракет назвали "серьезной эскалацией".

3 октября Израиль ударил по Бейруту. Погибли шесть человек, а вероятной целью было здание парламента.