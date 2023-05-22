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Генерал Наєв: Білорусь не дає Росії свої полігони через її невдачі в Україні

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 14:03
Генерал Наєв: Білорусь не дає Росії свої полігони через її невдачі в Україні - Фото
Сергій Наєв (Фото: пресцентр ООС)

Через невдачі, яких зазнала російська армія на сході та півдні України, Білорусь обмежила військову співпрацю з Росією. Про це в інтерв'ю Укрінформ розповів командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.

За його словами, керівництво Білорусі обмежило співпрацю з Москвою з постачання озброєння, боєприпасів, а також надання полігонів для підготовки мобілізованих.

Через це, каже Наєв, російські літаки та безпілотники, які завдавали ударів по Україні, майже припинили це робити.

"Ми відстежуємо заяви генерального штабу Республіки Білорусь та відзначаємо деяку зміну в риториці, перш за все, це пов’язано з відсутністю успіхів Росії у війні з Україною та з відповідною консолідацією західного світу", – сказав він.

Попри це, на території Білорусі все ще є 13 російських літаків: вісім Су-34, три Су-30СМ та два Су-24МР. Також там є 12 гелікоптерів Мі-8, Мі-24, Мі-28Н повітряно-космічних сил Росії.

Читайте також: У Білорусі з'явились протитанкові укріплення поряд із кордоном України – мапа

Мілана Головань
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БІЛОРУСЬлітаквійнаавіаціяполігонСергій Наєвспівпраця
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