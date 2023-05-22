Генерал Наев: Беларусь не дает России свои полигоны из-за ее неудач в Украине

Из-за неудач, понесенных российской армией на востоке и юге Украины, Беларусь ограничила военное сотрудничество с Россией. Об этом в интервью Укринформ рассказал командующий Объединенных сил Сергей Наев.

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По его словам, руководство Беларуси ограничило сотрудничество с Москвой по поставкам вооружения, боеприпасов, а также предоставлению полигонов для подготовки мобилизованных.

Поэтому, говорит Наев, российские самолеты и беспилотники, которые наносили удары по Украине, почти прекратили это делать.

"Мы отслеживаем заявления генерального штаба Республики Беларусь и отмечаем некоторое изменение в риторике, прежде всего это связано с отсутствием успехов России в войне с Украиной и с соответствующей консолидацией западного мира", – сказал он.

Несмотря на это, на территории Беларуси все еще находится 13 российских самолетов: восемь Су-34, три Су-30СМ и два Су-24МР. Также там находится 12 вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-28Н воздушно-космических сил России.

16 мая 2023 года начальник ГУР Буданов заявил, что разведка привлекла к сотрудничеству нардепа Евгения Шевченко, которого называют "фанатом" беларуского диктатора Александра Лукашенко, чтобы Беларусь не вступила в войну.

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