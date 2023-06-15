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Генштаб: Не фіксуємо явних ознак мобілізації у РФ, росіяни дізналися про свої втрати

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 13:48
Генштаб: Не фіксуємо явних ознак мобілізації у РФ, росіяни дізналися про свої втрати - Фото
Олексій Громов (скриншот з відео)

На даний час у Росії не фіксується явних ознак підготовки до проведення чергової хвилі мобілізації. Про це під час брифінгу повідомив бригадний генерал Олексій Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ.

За словами Громова, відсутність нової хвилі мобілізації у РФ може бути пов'язана зі "зростальною обізнаністю" російського суспільства щодо серйозності власних втрат в Україні.

Через це виникає "неготовність" брати участь у війні проти України навіть найбідніших верств населення, які склали основу попередньої хвилі мобілізації торік.

Водночас ворог продовжує політику "ситуативних несистемних прихованих заходів" задля підбору і проведення мінімальної військового вишколу мобілізованих осіб для подальшого їх відправлення в Україну. 

Це необхідно для поповнення понесених противником втрат в особовому складі.

Також РФ намагається розв'язувати проблему поповнення втрат за допомогою вербування найманців з-поміж ув'язнених.

Так, за травень у Росії завербували 460 в'язнів, зокрема громадян інших країн, що відбувають покарання у РФ.

За відмову ув'язненим погрожують відкриттям кримінальної справи та чинять тиск.

Також співробітники Федеральної служби безпеки дають усні вказівки адміністраціям в'язниць припинити набір найманців до терористичної Групи Вагнера.

ФСБ обумовлює таку заборону відсутністю взаємодії терористичного угрупування з Міноборони Росії, зазначив Громов.

  • 24 травня 2023 року у розвідці Великої Британії повідомили, що в російській армії проблеми з дисципліною: у судах більше тисячі справ про "самоволку".

Читайте також: Мобілізація у РФ не досягнула цілей, будь-яке рішення Путіна погіршує його позицію – Данілов

Артем Джеріпа
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війнамобілізаціяОлексій Громов
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