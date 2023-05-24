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У російської армії проблеми з дисципліною, у судах більше тисячі справ про "самоволку" — розвідка

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 10:13
У російської армії проблеми з дисципліною, у судах більше тисячі справ про
Окупанти (Фото: EPA)

За даними Міністерства оборони Великої Британії, російське командування намагається дисциплінувати своїх військових в Україні. Російські військові суди розглянули понад 1000 справ про самовільне відлучення. Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Згідно зі звітом, проблеми російської армії з дотриманням дисципліни "дуже ймовірно загострилися" після примусової мобілізації резервістів з жовтня минулого року.

Мобілізація відбулася після серії військових поразок Москви, зокрема у Харківській області та в Херсоні.

Міноборони Британії послалося на дослідження незалежних російських журналістів, згідно з якими з січня по травень цього року російські військові суди розглянули 1053 справи про "самоволку" особового складу – більше, ніж за весь 2022 рік.

  • За останню добу Сили оборони знищили 400 окупантів, 21 артилерійську систему, п'ять бронемашин та три танки. Загальні бойові втрати РФ станом на 24 травня - 204 760 осіб.

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Вадим Ребрина
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