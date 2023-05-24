Втрати Росії. Знищено 400 окупантів, 21 артсистему, п'ять бронемашин та три танки
За останню добу Сили оборони знищили 400 окупантів, 21 артилерійську систему, п'ять бронемашин та три танки. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ станом на 24 травня орієнтовно склали:
‒ особового складу 204 760 (+400) осіб ліквідовано;
‒ танків ‒ 3792 (+3);
‒ бойових броньованих машин ‒ 7424 (+5);
‒ артилерійських систем ‒ 3339 (+21);
‒ РСЗВ ‒ 570 (+5);
‒ засобів ППО ‒ 327 (+0);
‒ літаків ‒ 309 (+0);
‒ гелікоптерів ‒ 296 (+1);
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 2871 (+7);
‒ крилатих ракет ‒ 1015 (+0);
‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0);
‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 6146 (+7);
‒ спеціальної техніки ‒ 440 (+7).
- 24 травня 2023 року Генштаб повідомив, що впродовж доби окупанти безуспішно атакували дорогу на Часів Яр, штурмували Мар'їнку, Авдіївку.
- Сили оборони знищили російський ударно-розвідувальний гелікоптер Ка-52.
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