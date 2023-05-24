UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Потери России. Уничтожены 400 оккупантов, 21 артсистема, пять бронемашин и три танка

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 08:45
Потери России. Уничтожены 400 оккупантов, 21 артсистема, пять бронемашин и три танка - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За последние сутки Силы обороны уничтожили 400 оккупантов, 21 артиллерийскую систему, пять бронемашин и три танка. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ по состоянию на 24 мая ориентировочно составили:

‒ личного состава 204 760 (+400) человек ликвидировано;

‒ танков ‒ 3792 (+3);

‒ боевых бронированных машин ‒ 7424 (+5);

‒ артиллерийских систем ‒ 3339 (+21);

‒ РСЗО ‒ 570 (+5);

‒ средств ПВО ‒ 327 (+0);

‒ самолетов ‒ 309 (+0);

‒ вертолетов ‒ 296 (+1);

‒ БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2871 (+7);

‒ крылатых ракет ‒ 1015 (+0);

‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0);

‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6146 (+7);

‒ специальной техники ‒ 440 (+7).

Фото: Facebook Генеральний штаб ЗСУ
  • 24 мая 2023 года Генштаб сообщил, что в течение суток оккупанты безуспешно атаковали дорогу на Часов Яр, штурмовали Марьинку, Авдеевку.
  • Силы обороны уничтожили российский ударно-разведывательный вертолет Ка-52.

Читайте также: В США "скептически" относятся к информации о якобы западной технике в Белгородской области

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапотеригенштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 