Потери России. Уничтожены 400 оккупантов, 21 артсистема, пять бронемашин и три танка
За последние сутки Силы обороны уничтожили 400 оккупантов, 21 артиллерийскую систему, пять бронемашин и три танка. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ по состоянию на 24 мая ориентировочно составили:
‒ личного состава 204 760 (+400) человек ликвидировано;
‒ танков ‒ 3792 (+3);
‒ боевых бронированных машин ‒ 7424 (+5);
‒ артиллерийских систем ‒ 3339 (+21);
‒ РСЗО ‒ 570 (+5);
‒ средств ПВО ‒ 327 (+0);
‒ самолетов ‒ 309 (+0);
‒ вертолетов ‒ 296 (+1);
‒ БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2871 (+7);
‒ крылатых ракет ‒ 1015 (+0);
‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0);
‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6146 (+7);
‒ специальной техники ‒ 440 (+7).
- 24 мая 2023 года Генштаб сообщил, что в течение суток оккупанты безуспешно атаковали дорогу на Часов Яр, штурмовали Марьинку, Авдеевку.
- Силы обороны уничтожили российский ударно-разведывательный вертолет Ка-52.
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