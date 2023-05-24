Силы обороны уничтожили российский ударно-разведывательный вертолет Ка-52 – Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили российский ударно-разведывательный вертолет Ка-52. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 24 мая.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, из которых три – по зенитно-ракетным комплексам.

За прошедшие сутки украинские воины уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, четыре ударных БпЛА типа Shahed и разведывательный дрон типа Zala.

Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще три важные цели противника.

21 мая украинские защитники сбили российский многоцелевой истребитель Су-35.

22 мая ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ми-24.

Читайте также: В Крыму самоуничтожился российский вертолет Ми-28 "Ночной охотник" с двумя летчиками

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.