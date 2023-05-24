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Сили оборони знищили російський ударно-розвідувальний гелікоптер Ка-52 – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 07:26
Сили оборони знищили російський ударно-розвідувальний гелікоптер Ка-52 – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби Сили оборони знищили російський ударно-розвідувальний гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у зведенні вранці 24 травня.

Як зазначається, авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, з яких три – по зенітно-ракетних комплексах.

Минулої доби українські воїни знищили ворожий ударно-розвідувальний гелікоптер Ка-52, чотири ударні БпЛА типу Shahed і розвідувальний дрон типу Zala.

Ракетні війська та артилерія уразили три пункти управління, чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, два артилерійські підрозділи на вогневих позиціях та ще три важливі цілі противника.

  • 21 травня українські захисники збили російський винищувач Су-35.
  • 22 травня ЗСУ знищили ворожий гелікоптер Мі-24.

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Наталія Медведєва
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